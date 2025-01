Asia Argento ha vissuto un’infanzia piuttosto tumultuosa a causa della separazione dei suoi genitori e, sopratutto, per via delle violenze subite dalla madre Daria Nicolodi. “Spero che parlare di questo serva a capire perché a volte ho reagito in modo aggressivo”, dice in una toccante intervista rilasciata a Verissimo. Dunque Asia Argento si apre su un argomento molto delicato del suo passato, ripercorrendo il rapporto coi genitori e i conflitti con la madre. “Diceva che ero quella più forte e che quindi potevo prendermi le botte”, l’amaro aneddoto di Asia Argento. Un racconto triste ed emozionante, che attraversa un legame conflittuale esploso dopo la separazione tra papà Dario e mamma Daria.

Anthony Bourdain, com’è morto ex compagno Asia Argento/ Ricordo choc dell'attrice: "Quella sera era strano.."

“I miei genitori si sono separati quando avevo nove anni. […] Mia madre mi cacciava da mio padre e viceversa e io non ne capivo i motivi”, ha raccontato Asia Argento. L’attrice menziona un episodio in cui sarebbe stata picchiata dalla madre e che l’avrebbe spinta a trasferirsi dal padre Dario.

Fiore Argento, sorella di Asia e figlia di Dario Argento/ Il maestro dell'horror: "Hanno fatto il mio bene"

Asia Argento, il perdono a mamma Daria Nicolodi dopo le violenze subite: “Coi miei figli è stata straordinaria”

“Quando ha capito la situazione si è responsabilizzato molto come genitore e mi ha dato una stabilità che non avevo mai avuto”, sottolinea Asia, che infatti oggi è legatissima al padre e non potrebbe fare a meno di lui. Con Daria Nicolodi i rapporti non sono mai stati idilliaci, ma quando Asia l’ha vista all’opera come nonna ha deciso di chiudere un occhio sl passato.

“Ai miei figli ha dato quello che non aveva dato a me, è stata una nonna straordinaria”, spiega l’Argento. La madre, ex attrice e sceneggiatrice italiana, ricordiamo, è morta ormai da circa quattro anni. Una scomparsa che ha lasciato, nonostante tutto, un vuoto profondo in Asia. “Non esiste un dolore così, perderla dopo un rapporto così contrastato è stato ancora più doloroso”.

Verissimo, anticipazioni domenica 5 gennaio 2025/ Ospiti: Gerry Scotti, Asia Argento e Gianni Sperti