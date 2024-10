Il cuore dell’ex Miss Italia, Arianna David, batte da quasi dieci anni per il marito David Liccioli. Con l’attuale compagno, la modella ha scoperto il vero amore e cancellato alcuni traumi del suo passato, legati ad una storia burrascosa con Alessandro Blondino. Un capitolo cupo – con la denuncia per stalking nei confronti dell’uomo, i domiciliari ed un ordine restrittivo – finalmente archiviato grazie alla storia d’amore prima con l’imprenditore Marco Bocciolini, padre dei due figli Tommaso (2005) e Gregorio (2008), e poi con David Liccioli, l’attuale marito, sposato a Roma nel 2017.

Chiara Iezzi e il rapporto coi genitori Guido e Francesca/ "Papà e mamma sempre vicini nel periodo buio"

Proprio con Liccioli, Arianna sembra aver trovato un equilibrio sentimentale perfetto. E non a caso, non più tardi di qualche mese fa, l’ex fotomodella ha speso parole al miele per David, con una dedica commovente e strappalacrime in occasione del settimo anniversario. “Sono passati ben sette anni da quel fatidico sì […] e voglio dirti grazie perché tu nonostante mille difficoltà sei sempre rimasto accanto a me”, le parole di Arianna David.

Arianna David, chi è?/ Da Miss Italia all'Isola dei Famosi, la malattia ha condizionato la sua carriera?

La dedica commovente per il marito David Liccioli

L’ex Miss Italia non fa riferimenti specifici, ma è chiaro che suo marito c’è sempre stato nei momenti difficil, supportandola da ogni punto di vista. Lei, infatti, lo ringrazia per non aver mai mollato la presa e per non aver mai fatto un passo indietro nei suoi confronti. “Grazie per non esserti mai arreso […] grazie perché hai abbracciato i miei figli non facendomi mai pesare che non fossero i tuoi. Grazie anche perché io so di non essere una “Donna” a volte facile da capire”, continua ancora Arianna David nel suo bellissimo messaggio per David Liccioli.

Gabriella Golia: "Berlusconi mi corteggiò professionalmente ma non accettai"/ "Oggi ho un grande rimpianto…"

“Ma tu lo sai bene che io per te ci sarò sempre anche quando sono stanca e ti dico di lasciarmi sola. L’amore che ci lega é grande e questo é il collante che ci fa andare avanti e lo sappiamo entrambi”, le parole dell’ex Miss Italia.