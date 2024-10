DAVID TREZEGUET DENUNCIATO DALL’EX

L’ex compagna di David Trezeguet lo ha denunciato con accuse pesanti: Belen Cosimo sostiene di aver subito violenza psicologica e verbale dall’ex attaccante della Juventus nel periodo della loro convivenza. Inoltre, ha deciso di portarlo in tribunale per il mancato mantenimento del figlio: come ha avuto modo di spiegare nel corso di un’intervista a El Mundo, ha fatto causa a Madrid, dove vive da due anni, contro l’ex calciatore francese affinché vengano regolamentati i rapporti e un giudice stabilisca quali alimenti deve corrispondere per il figlio di 7 anni.

Dopo la rottura, Belen Cosimo è stata assunta all’aeroporto di Barajas, ma l’ex compagno le avrebbe sequestrato la carta di credito italiana e si sarebbe rifiutato di pagare l’affitto della casa dove la donna vive col figlio. Inizialmente i dissidi erano economici, poi questi confini sono stati superati, visto che l’ex compagna di David Trezeguet sostiene di aver subito “violenza psicologica e verbale“, che all’inizio non ha voluto segnalare, conservando però i messaggi che riceveva. Comunque, aveva compreso che la relazione non poteva essere portata avanti, anche per il benessere del figlio, oltre che quello personale.

I PROBLEMI DOPO LA NASCITA DEL FIGLIO

“Non mi lasciava lavorare“, ha raccontato Belen Cosimo, secondo cui David Trezeguet le avrebbe detto che senza di lui poteva fare solo la cassiera, mostrando anche un disprezzo per i lavori più umili. Inoltre, ritiene che così abbia distrutto la sua autostima. Ha voluto fare una scelta da madre, ma sente di pagarne le conseguenze, peraltro non da sola, ma col figlio, e questo è un problema per lei.

I rapporti con l’ex attaccante della Nazionale francese, cominciati nel 2012, si sarebbero deteriorati dal 2017, quando ha scoperto di essere incinta. Fino ad allora lo seguiva ovunque, era una specie di collaboratrice per lui, tutto è cambiato però con la nascita del figlio, perché sono cambiate le priorità. La relazione è poi naufragata nel 2022.

LE USCITE NOTTURNE E LE LITI VIOLENTE

L’argentina ha poi parlato delle frustrazioni dell’ex compagno per alcuni insuccessi a livello professionale, di liti anche violente per le frequenti uscite di notte. I legali dell’ex compagna di Trezeguet hanno aggiunto che la loro assistita, avendolo conosciuto quando era molto giovane e in virtù del carattere dispotico che mostrava, non avrebbe avuto modo di trovare un lavoro dignitoso per mantenere il figlio e di sviluppare la sua carriera.

Invece, l’ex calciatore incolpa l’ex compagna della situazione che si è creata, infatti le avrebbe detto che ora la sua vita da favola era finita per la loro separazione, ma in realtà la donna è preoccupata solo per il figlio, che tra l’altro trascorre anche diverso tempo senza vedere il padre, perché gli fa visita di tanto in tanto. Trezeguet dal canto suo, contattato da El Mundo, non ha rilasciato alcuna dichiarazione.