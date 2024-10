Davide Bonolis, il figlio di Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis, non si perde una puntata di sua madre a Ballando con le Stelle 2024. Sempre presente, fin dalla prima puntata, non manca di far sentire il suo supporto emotivo alla mamma concorrente. Prima del debutto di Sonia, le dedicò parole dolcissime invitandola a divertirsi. Poi, settimana dopo settimana, le cose si sono complicate per la Bruganelli, spesso al centro delle polemiche e degli scontri con la giuria.

Il punto fisso in tutto è questo è il figlio Davide, che la sostiene tra il pubblico e fa il tifo per lei come se fosse il suo primo fan. Un legame particolare quello tra mamma e figlio, che si supportano a vicenda da sempre. Chissà cosa le avrà detto il ventenne in queste ore, prima di una puntata che si preannuncia difficile per Sonia, dopo aver rischiato l’eliminazione nella scorsa puntata.

Davide Bonolis, vita privata e malattia: “Arrivai a pesare sessantuno chili”

Ma chi è e cosa sappiamo su Davide Bonolis? Il giovane di casa Bonolis-Bruganelli fa il calciatore, gioca nel Siena e nella sua vita privata sappiamo che c’è una ragazza di nome Martina. Qualche tempo fa ha dovuto fare i conti con una spiacevole esperienza che lo ha aiutato a crescere e a maturare come persona. Al Corriere della Sera, infatti, ha confessato di aver vissuto un momento di down quando gli è stata diagnosticata la mononucleosi.

“Mangiavo in continuazione […] e sono arrivato a nutrirmi con mezza mela al giorno senza capire che mi stavo facendo male. Arrivai a 61 chili ed ero sempre senza energie…”. Oggi i problemi sono alle spalle, perché il figlio di Sonia si è fatto aiutare e segue un regime sano e bilanciato: “A volte accade qualcosa che ti fa rendere conto che è tutto ancora dentro di te, ma l’importante saper chiedere aiuto agli altri”.

