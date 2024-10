Davide Carlo Caparini è il marito della collega leghista Silvia Sardone. I due si sono sposati nel 2023, in Sardegna, diventando una coppia anche al di fuori della politica. Ebbene, se in politica sono tanti i temi ad unirli, nella vita di tutti i giorni sono ancora di più. Prima di sposarsi, Silvia aveva speso parole splendide per il futuro marito, elogiandone gli aspetti più nascosti al pubblico e agli elettori. “Mio marito è la più bella fortuna che mi è capitata nella mia vita, spero di meritare questa fortuna”, aveva detto.

Valerio Staffelli "Fedez vuole portarmi in tribunale"/ Video Striscia la notizia: "Mi ha mandato vocali e..."

Davide Carlo Caparini e Silvia si sono sposati tra pochi intimi, in un’atmosfera che lei aveva descritto essere un po’ hippie, in spiaggia e rigorosamente a piedi scalzi. Oggi tra i due le cose proseguono a gonfie vele, anche se entrambi sono impegnatissimi nelle rispettive attività. Lui, classe 1967, oltre ad essere consigliere in carica della Regione Lombardia è un imprenditore. Al di fuori della politica è stato per alcuni vicepresidente di Padania Sport, ma anche maratoneta appassionato.

Malattia Rosanna Banfi, come sta? La lotta contro il tumore/ Il ricordo choc: "Non mi riconoscevo più"

Chi è Davide Carlo Caparini, le passioni extra politica e l’amore per Silvia Sardone

Nel 2013 Davide Carlo Caparini si trovò a Boston e rischiò di essere coinvolto in un attentato. Da anni pratica con passione Triathlon, prendendo parte a tornei e competizioni di livello. Per quanto riguarda la vita privata e gli altri hobby, che magari condivide con Silvia, la musica e il rock. Anche qui Davide si è esibito parecchie volte, spesso a scopo benefico.

Nel 2023, collaborando con Max Parisi, ha invece lavorato ad un’inchiesta sulla gestione della pandemia in Italia, realizzando un libro a quattro mani intitolato L’Armata Rotta. Un lavoro che ha fatto inevitabilmente discutere, dividendo in varie fazioni i lettori.

Tinì Cansino punge Gemma Galgani a Uomini e Donne: "Vuoi essere assaggiata da chi ti piace"/ Stoccata hot!