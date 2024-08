Davide Donadei volta pagina dopo Chiara Rabbi

La storia d’amore vissuta da Davide Donadei e Chiara Rabbi, nata nello studio di Uomini e Donne, ha appassionato per diverso tempo il pubblico del dating show di canale 5 che ha sempre sperato in un ritorno di fiamma tra i due. Ritorno di fiamma che, però, ad oggi non ci sarà perché dopo lei, felice accanto ad Angelo, pare che anche Davide abbia ritrovato l’amore dopo essere stato a lungo single.

Brando e Raffaella scrivono a Uomini e Donne/ Il messaggio dopo un anno è da brividi

Donadei, che a settembre farà parte del reality web The Social Home, insieme a Gabriela Chieffo, Giuseppe Ferrara, Gianluca Costantino, Elga Enardu e Mariano Catanzaro, pare aver voltato definitivamente pagina aprendo il cuore ad un nuovo amore che, ad oggi, lo rende sereno e gli ha permesso di credere nuovamente in un futuro di coppia.

Manuela Carriero e Carlo Marini fidanzati?/ L'ex Uomini e Donne rompe il silenzio e svela la verità

Chi è la nuova fidanzata di Davide Donadei

Se con Chiara Rabbi è stato vissuto tutto sotto le luci dei riflettori essendo una storia nata in uno studio televisivo, stavolta, per Davide Donadei è tutto diverso. L’ex Uomini e Donne che, nonostante la popolarità che gli hanno regalato il programma della De Filippi e il Grande Fratello Vip non ha mai rinunciato al suo lavoro di chef nel suo ristorante in Puglia, si è innamorato di una ragazza che non fa parte del mondo dello spettacolo.

Come ha svelato lo stesso Davide in una diretta con i co-conduttori di The Social Home, la sua nuova fidanzata si chiama Maria Sole ed è una dentista, un lavoro totalmente diverso dal suo, ma anche da quello dell’ex fidanzata. Per ora, però, non è arrivata nessuna foto di coppia.

Uomini e Donne 2024, Brando e Raffaella amore a gonfie a vele: pronti al matrimonio?/ Lui: "Persona speciale"