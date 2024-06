Davide e Stefania, chi sono i figli di Marcello Lippi/ Procuratore sportivo e fotografa e un legame…

Chi è Davide Lippi, il figlio di Marcello Lippi

Davide e Stefania sono i figli di Marcello Lippi che, con il padre, hanno un rapporto davvero speciale condividendo con lui il tempo libero, ma anche tutti i suoi successi professionali. Nonostante i tantissimi impegni e i grandi successi professionali, Marcello Lippi è riuscito ad essere presente nella vita dei figli consigliando anche Davide sul suo futuro professionale. Davide, in particolare, ha provato a diventare calciatore seguendo la strada del padre il quale, però, riuscì a fargli cambiare idea consigliandogli di studiare per intraprendere una strada diversa ed è quello che ha fatto diventando, poi, un procuratore sportivo. Davide, su Instagram, si mostra spesso insieme al padre a cui ha fatto il regalo più bello.

Davide, infatti, pochi mesi fa, è diventato papà di Mia, avuta dalla compagna Nathalia Queiroga con cui spesso condivide sui social foto di coppia mostrandosi sereno e innamorato.

Chi è Stefania, la figlia di Davide Lippi

Di Stefania Lippi, invece, si sa pochissimo se non che è legatissima al padre ed è una fotografa avendo fatto anche diverse mostre come quella fatta in occasione della quarta edizione della Roma Art week in cui la figlia di Marcello Lippi ha sfoggiato tutto il suo talento fotografico. Su Instagram, Stefania Lippi ha un profilo totalmente professionale e non ci sono foto personali anche se in una foto pubblicata dal fratello Davide c’è non solo Stefania, ma anche Lorenzo, il figlio di quest’ultimo, primo nipote dell’ex CT della Nazionale azzurra campione del mondo 2006.

Di Stefania Lippi non si sa molto altro perché Marcello Lippi, anche durante gli anni in cui è stato al centro dell’attenzione, ha sempre protetto la propria famiglia tenendola lontana dai riflettori.













