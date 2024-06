Dieta di Bridgerton/ Cosa mangia l’attore Luke Newton per tenersi in forma: “Frullato e proteine”

Torniamo a parlare di un nostro caro argomento quotidiano, la dieta, tenendo conto che proprio in questo periodo, l’estate, si è soliti mettersi in “riga” per sfoggiare il miglior fisico possibile in spiaggia e al mare, ma anche in piscina o in città. Insomma, d’estate, con la stagione calda, ci si scopre di più e tutti cercano di presentarsi al meglio.

La dieta di oggi è particolare e potremmo definirla la “dieta di Bridgerton”, fortunata serie tv che è stata pubblicata su Netflix in questi giorni nella seconda parte dell’ultima stagione, la numero 3. Il mensile per uomini, Men’s Health, ha avuto il piacere di intervistare Luke Newton, uno dei protagonista della serie di Shonda Rhymes e che nella stessa interpreta Colin Bridgerton, e nell’occasione ha spiegato cosa mangia per rimanere in forma e con un fisico robusto.

DIETA DI BRIDGERTON, LUKE NEWTON: “PRIMA MANGIAVO DI TUTTO…”

Newton non si è nascosto quando ha ammesso che, prima di ottenere il ruolo da protagonista nella serie tv, si cibava con di tutto e di più: “Piatti pieni di biscotti, o torte, o focaccine, o qualsiasi altra cosa”, ha raccontato.

Una volta che però ha avuto la splendida notizia circa la terza stagione di Bridgerton, tutto è cambiato, a cominciare dal suo stile di vita che è diventato più sano, racconta lo stesso, “La prima frase che ho visto dire da Benedict è stata ‘Sotto quale sole straniero sei diventato così robusto?’. Quindi ho pensato, ‘Giusto, okay, si è leggermente trasformato’. Avevo davvero intenzione di immergermi in questo ruolo. Da lì, ho apprezzato la sfida e ho apprezzato l’intero processo”, ha raccontato l’attore. Per cercare di ottenere una forma perfetta, l’attore si è rivolto a delle aziende che preparano pasti e che offrivano dei piatti salutari ad alto contenuto di proteine e nel contempo con un basso contenuto di carboidrati.

DIETA DI BRIDGERTON: QUALCHE RINUNCIA E TANTE PROTEINE

Ma quindi qual è questa dieta miracolosa di Luke Newton che gli ha permesso di ottenere un fisico impeccabile sul set di Bridgerton 3? Prima di tutto l’attore ha spiegato che al mattino fa colazione con un frullato proteico alla banana. Dopo di che avviene il digiuno a intermittenza fino al pranzo, e a quel punto si ciba con il suo kit preparato da degli specialisti, con l’aggiunta di un dolcetto ogni tanto, soprattutto, spiega lui, dopo aver girato una scena intima come se fosse una ricompensa.

E a proposito, Men’s Health gli ha chiesto quale fosse il segreto per girare queste scene “ravvicinate”, e Luke Newton ha spiegato: “Mi è stato detto di bere un bicchiere di vino la sera prima di una scena di intimità, perché può davvero farti a pezzi. Le voci dicono che provenga da Henry Cavill. Ho l’idea che, se così fosse, in realtà non avrei potuto provare perché mi sentivo come se non stessi bevendo mentre stavo girando”, ha concluso scherzando.

