Chiunque si mette a dieta nella maggior parte dei casi dovrà rinunciare per un po’ di tempo ai dolci e agli zuccheri, o per lo meno, potrà cibarsene molto di rado. Del resto, come ripetono ormai ogni giorno nutrizionisti, medici e dietologi, gli zuccheri sono fra i principali nemici del nostro organismo, di conseguenza bisogna cercare di mangiarne il meno possibile, al di là del fatto di essere a dieta o meno.

La cosa certa è che dolci e zuccheri sono considerati fra le principali cause per coloro che ingrassano e mettono su chilogrammi in eccesso, ma a volte è decisamente complicato privarsene. Chi riesce ad esempio a resistere ad un buon pasticcino, o magari ad una fetta di torte di mela, ma anche ad un cucchiaio di Nutella? Quasi nessuno, o per lo meno, non per periodi troppo prolungati: magari in un’occasione si può dire di no, alla seconda volta anche, ma alla terza si cede.

DIETA, LE ALTERNATIVE AGLI ZUCCHERI DA EVITARE

Ma attenzione, perchè esistono delle valide alternative a dolci e zuccheri che coloro che sono a dieta possono seguire, ricordandovi la solita premessa del divieto di fai da te: qualora voleste perdere peso e seguire un piano alimentare sano ed equilibrato, dovrete sempre rivolgervi ad uno specialista che vi cuce su misura la dieta adatta per voi. Attenzione però, perchè bisogna fare una seconda premessa.

Secondo quanto riferisce l’Oms, così come spiega Fanpage, consumare quei prodotti che sono sostituti dello zucchero è assolutamente sconsigliato visto che si tratta nella maggior parte dei casi di prodotti ipocalorici, senza calorie, che danno come risultato quello di aumentare la sensazione di fame, di conseguenza inducono a mangiare di più e nel contempo favoriscono la formazione del grasso. Inoltre, sono associati a gravi problemi di salute come ad esempio quelli al cuore, ma anche problemi cognitivi, perfino depressione e demenza. Insomma, se aveste intenzione di trovare alternative a dolci e zuccheri nella dieta, fate molta attenzione.

DIETA, LE ALTERNATIVE AGLI ZUCCHERI DELLA FDA

Quali sono quindi i dolcificanti che possiamo assumere senza incappare in rischi per il nostro organismo? Li elenca l’autorevole FDA la Food and Drug Administration americana, individuandone precisamente sei, leggasi la saccarina, l’acesulfame potassico, quindi il neotame, poi il sucralosio, l’aspartame e infine l’advantame. Coloro che vogliono comunque cibarsi con dello zucchero possono pensare a delle alternative ben più salutari degli zuccheri, a cominciare da frutta e ortaggi Ad esempio sono molto dolci alcuni alimenti come la zucca, ma anche l’uva, senza dimenticarsi dei kaki, dei fichi e anche della frutta secca.

Senza dubbio non bisogna mangiarne in grandi quantità, ma sarà molto meglio assumere questi prodotti piuttosto che delle merendine ricche di zuccheri artificiali. Gli esperti consigliano anche di cercare di digiunare il più possibile dai dolci di modo da allenare in qualche modo le vostre papille gustative: passato un certo periodo avrete meno voglia di assaporare quel gusto, e in qualche modo vi sarete “disintossicati” dai dolciumi, provare per credere.