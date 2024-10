Diletta Leotta, quando inizia e i concorrenti de “La Talpa”

Diletta Leotta è pronta ad esordire alla conduzione de La Talpa. I concorrenti che avrà in squadra sono vari: tra questi ci dovrebbero essere Jo Squillo, Ludovica Frasca, Elisa Di Francisca, Orian Ichaki, Lucilla Agosti, Marina La Rosa, Nicola Ventola, Marco Melandri, Marco Berry, Alessandro Egger, Gilles Rocca, Veronica Peparini e Andreas Muller, almeno secondo le prime indiscrezioni. Non si hanno ancora certezze precise sulla data di inizio de La Talpa ma potrebbe essere il 29 ottobre o al massimo il 5 novembre.

Diletta Leotta pronta ad esordire alla guida de “La Talpa”

La Talpa sta per tornare in tv e il promo è già andato in onda, incuriosendo migliaia e migliaia di telespettatori che non vedono l’ora di vedere Diletta Leotta alla conduzione del noto programma al quale parteciperanno dieci concorrenti vip. Nel promo del programma, che lancia appunto la nuova edizione, la conduttrice spiega che i telespettatori avranno modo di vedere “dieci concorrenti vip, intrighi, sospetti, alleanze e false amicizie”.

Sarà “un percorso fatto di emozioni e sorprese e un montepremi da vincere tutti quanti insieme, uniti. Tutti tranne uno: La Talpa”, come dice proprio l’amatissima showgirl che calca ormai da anni i campi di Serie A in giro per l’Italia, alla conduzione o come inviata di programmi Dazn. Si tratterà di una novità assoluta, con Diletta Leotta al timone. La conduttrice tv, amatissima dagli italiani, pubblico maschile in primis, è pronta a far innamorare ancora una volta gli spettatori, curiosissimi di scoprire come se la caverà alla guida del programma di intrattenimento. Tramite i social, Diletta Leotta, che condurrà la nuova edizione de La Talpa, ha già fatto una serie di spoiler. Come mostrato infatti tramite Instagram, ci sarà un nuovo brand, un nuovo logo per il programma molto amato dagli italiani. Inoltre la location sarà nuova, ma al momento non è chiaro dove si trovi: ciò che è certo è che non sarà uno studio tv.