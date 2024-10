DIRETTA AMERICA’S CUP 2024, NEW ZEALAND VS INEOS BRITANNIA: SI RECUPERA SUBITO!

Con la diretta America’s Cup 2024 si parla ancora di New Zealand vs Ineos Britannia, in una giornata che inizialmente era prevista come recupero: in realtà lunedì 14 ottobre si gareggia a partire dalle ore 14:10, perché ieri è stata annullata la quarta regata di questa finale per il trofeo a causa del vento troppo debole. Gli organizzatori hanno provato a mettere le imbarcazioni in acqua ma c’è stato poco da fare: il vento non ha mai soffiato a più di 6,5 nodi e dunque, anche perché comunque ci sono dei margini nel calendario, si è deciso di chiudere anticipo la seconda giornata e di far tornare la diretta America’s Cup 2024 il giorno seguente.

Formazioni Germania Olanda/ Quote: i big per la super sfida (Nations League, 14 ottobre 2024)

Non avremo la pausa, ma una sola regata: di fatto l’organizzazione ha deciso che New Zealand vs Ineos Britannia arrivi al mercoledì avendo disputato regolarmente quattro regate, di conseguenza ci si fermerà domani ma probabilmente, in caso di ulteriore rinvio, anche la giornata di martedì sarà utilizzata come recupero anche se questo lo vedremo nel caso specifico. Per il momento aspettiamo che la diretta America’s Cup 2024 torni a farci compagnia con la quarta regata, noi possiamo ricordare che la situazione vede Team New Zealand in vantaggio per 3-0 e una Ineos Britanina chiamata a una rimonta più che complicata.

Video Finlandia Inghilterra (1-3)/ Gol e highlights: Rice chiude il match! (Nations League 13 ottobre 2024)

COME VEDERE LA DIRETTA AMERICA’S CUP 2024 IN STREAMING VIDEO TV

Dobbiamo ricordare che la diretta tv della America’s Cup 2024 sarà in chiaro per tutti perché, come già le gare che erano valide per la Louis Vuitton Cup, anche questa sfida New Zealand vs Ineos Britannia godrà della trasmissione su Italia 1, che metterà poi a disposizione il servizio di diretta streaming video sulla piattaforma Mediaset Infinity. Per quanto riguarda invece gli abbonati al satellite, il canale di riferimento rimane Sky Sport America’s Cup al numero 205 del decoder, qui con una diretta streaming video che sarà invece garantita dall’applicazione Sky Go, senza costi aggiuntivi.

Video Vis Pesaro Pineto (1-1)/ Gol e highlights: Orellana risponde a Bruzzaniti! (Serie C 13 ottobre 2024)

DIRETTA AMERICA’S CUP 2024: POKER KIWI O RISCATTO INGLESE?

Scopriremo presto cosa succederà nella diretta America’s Cup 2024: sino a questo momento la finale ha parlato a senso unico, i difensori di New Zealand hanno vinto le prime tre regate e ieri hanno dato mostra della loro potenza di fuoco, riuscendo a portare una penalità a Ineos Britannia e sfruttando l’immediato vantaggio per prendersi un vantaggio che al traguardo ha sfiorato il minuto, cosa che può anche essere sorprendente in una competizione che sulla carta dovrebbe essere equilibrata, e che invece ci ha appunto dato la dimensione di quanto Team New Zealand possa riuscire a fare la differenza quando conta davvero.

Oggi dunque nella diretta America’s Cup 2024 sarà Ineos Britannia a dover far vedere qualcosa in più rispetto a quanto messo in acqua nelle prime due giornate; la storia, lo ripetiamo ancora una volta, ci insegna che le rimonte sono sempre possibili e che anche un eventuale 4-0 dopo la quarta regata di oggi non chiuderebbe definitivamente la questione, tuttavia New Zealand è un’imbarcazione già straordinaria e lo diventerebbe ancora di più nel momento in cui dovesse godere della piena fiducia data dal risultato. Mettiamoci allora comodi e lasciamo che a parlare siano le due barche che tra poco si incroceranno nuovamente nella diretta America’s Cup 2024.