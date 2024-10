DIRETTA AMERICA’S CUP 2024: FINALE NEW ZEALAND VS INEOS BRITANNIA, KIWI IN VANTAGGIO

Oggi domenica 13 ottobre potrebbe scriversi già una buona parte della storia per la diretta America’s Cup 2024, perché la finale New Zealand vs Ineos Britannia è cominciata ieri con due vittorie piuttosto nette per i defender neozelandesi, per cui oggi Emirates Team New Zealand ha una grande occasione per porre l’ipoteca su un nuovo trionfo in Coppa America. Nel migliore degli scenari per i kiwi, stasera infatti ci potrebbe essere un 4-0 che sarebbe un colpo davvero duro per le speranze di Ineos Britannia e metterebbe invece New Zealand già oltre la metà del cammino – servono sette vittorie per conquistare il trofeo più ambito nel mondo della vela.

La diretta America’s Cup 2024 dunque sembra avere già indicato una chiara favorita in Emirates Team New Zealand, che evidentemente ha fatto tutto per bene mentre Ineos era impegnata naturalmente in Louis Vuitton Cup, il torneo degli sfidanti che è terminato con il successo dei britannici ai danni di Luna Rossa, che di conseguenza purtroppo non può sognare di portare la Coppa America in Italia. Si torna in acqua a Barcellona nuovamente dalle ore 14.00 ed è facile quindi capire perché siamo già alla possibile svolta per la diretta America’s Cup 2024 in questa finale New Zealand vs Ineos Britannia finora a senso unico.

AMERICA’S CUP 2024 IN STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE

La domenica naturalmente non porta novità circa la copertura per la diretta tv America’s Cup 2024, garantita come sempre da Italia 1 in chiaro e sui canali di Sky Sport per gli abbonati. Appuntamento più per appassionati veri in assenza di Luna Rossa, ma il fascino della competizione resta altissimo: si potrà seguire tutto anche con la diretta streaming video America’s Cup 2024, pure in questo caso doppia: Mediaset Infinity per tutti, inoltre Sky Go e Now Tv per gli abbonati.

DIRETTA AMERICA’S CUP 2024: COSA CI HANNO DETTO LE PRIME DUE REGATE?

La diretta America’s Cup 2024 naturalmente potrebbe ancora regalarci emozioni di ogni genere: si può arrivare fino a tredici regate per decretare il vincitore della finale New Zealand vs Ineos Britannia, ma naturalmente per gli sfidanti sarebbe prezioso vincere almeno una delle due regate di oggi, anche dal punto di vista psicologico – che potrebbe addirittura essere ribaltato in caso di doppia vittoria britannica e quindi di pareggio 2-2. Bisogna però anche essere onesti e riconoscere che New Zealand ha dato dimostrazione di una superiorità piuttosto netta ieri, in due regate diverse ma con epiloghi infine piuttosto simili.

La prima è stata sostanzialmente dominata da Emirates Team New Zealand, che ha preso il largo molto presto e ha tagliato il traguardo con 41” su Ineos, che sono tantissimi al massimo livello della competizione. In un certo senso però potrebbe essere stata ancora più impressionante la seconda regata, a lungo ben più combattuta ma infine conclusa con la vittoria dei kiwi con 27”. Oggi potrà cambiare il vento (che però speriamo sempre fisicamente presente) nella diretta America’s Cup 2024? Ce lo diranno il terzo e il quarto atto della finale New Zealand vs Ineos Britannia…