DIRETTA ATP MONTREAL 2024: QUATTRO ITALIANI IN CAMPO!

Giovedì 8 agosto la diretta Atp Montreal 2024 ci farà compagnia con i match del secondo turno, in cui saranno impegnati quattro italiani: va ricordato che la durata di questo Masters 1000 sarà particolarmente breve, la finale del Canadian Open è prevista già il prossimo lunedì e dunque non sono garantiti i giorni di pausa come in altri tornei di questa categoria o negli Slam. È una giornata importante per gli italiani: non solo il ritorno di Jannik Sinner nel singolare (contro Borna Coric), altri tre azzurri saranno impegnati nella diretta Atp Montreal 2024 e soprattutto sarà interessante vedere all’opera Flavio Cobolli, autore di una splendida vittoria su Félix Auger-Aliassime.

DIRETTA ATP MONTREAL 2024/ Cobolli Auger-Aliassime video streaming tv: vince Arnaldi, ko Darderi (7 agosto)

Il romano ha certamente approfittato della stanchezza del canadese, in campo fino a sabato alle Olimpiadi (ha perso la medaglia di bronzo contro il nostro Lorenzo Musetti), ma è indubbio che Cobolli sia in forte crescita e punti una testa di serie agli imminenti Us Open. Oggi nella diretta Atp Montreal 2024 ha una bella occasione per volare agli ottavi: il suo avversario è il francese Arthur Rinderknech, che ha più esperienza ma si esprime meglio sulla terra e, in termini generali, sembra avere qualcosa meno del nostro rappresentante, che dunque può davvero sognare un bel risultato.

Serena Williams rimbalzata ad un ristorante di Parigi/ “Ero con i figli, mai successo prima”

ATP MONTREAL 2024 STREAMING VIDEO DIRETTA TV: COME VEDERE IL TORNEO

Ricordiamo che la diretta tv Atp Montreal 2024 è garantita dalla televisione satellitare: tutti gli abbonati potranno rivolgersi ai canali dedicati al torneo, innanzitutto Sky Sport Tennis (numero 203) ma poi anche quelli che lo affiancheranno e che dovrebbero essere Sky Sport Uno e Sky Sport Arena (rispettivamente al 201 e 204 del decoder). In più sarà possibile assistere ai match del giorno anche in diretta streaming video, senza costi aggiuntivi: ai clienti basterà installare e attivare l’applicazione Sky Go su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

DIRETTA ATP MONTREAL 2024/ Sonego Griekspoor video streaming tv: match al via! (oggi 6 agosto)

DIRETTA SINNER CORIC ATP MONTREAL 2024: PER IL BIS

Nella diretta Atp Montreal 2024 per giovedì 8 agosto torna a giocare anche Lorenzo Sonego: il piemontese deve dimostrare di poter essere costante, il vero cruccio di una carriera che non ha mai avuto un picco. Oggi al secondo turno se la vede con Alejandro Tabilo, che aveva stupito tutti a Roma; qui siamo sul cemento ed è una superficie poco favorevole ad entrambi, Sonego forse sul duro ha una marcia ulteriore e può essere stimolato dal fatto di avere un potenziale incrocio con Sinner agli ottavi, dunque con la possibilità di spezzare la statistica del numero 1 nei derby e prendersi una vittoria contro il miglior giocatore al mondo. Il quarto giocatore in campo oggi, nella diretta Atp Montreal 2024, sarà Matteo Arnaldi.

Dopo aver rimontato Mackenzie McDonald, il sanremese sfida Karen Khachanov e qui bisogna purtroppo dire che il pronostico tira dalla parte del russo, per la superficie che ne esalta le potenzialità e per un livello che Khachanov ha sempre mantenuto molto alto, al netto di qualche calo nel rendimento. Tra gli altri match nella diretta Atp Montreal 2024 segnaliamo sicuramente il derby statunitense tra Tommy Paul, anche potenziale finalista, e Brandon Nakashima ma anche l’esordio di Alexander Zverev (contro Jordan Thompson), Daniil Medvedev che se la vede con Alejandro Davidovich Fokina e Stefanos Tsitsipas, in cerca di se stesso e impegnato contro il veterano giapponese Kei Nishikori.