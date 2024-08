DIRETTA ATP MONTREAL 2024: CI SI RIPROVA PER GLI OTTAVI DI FINALE

Dopo un giorno completo di stop per pioggia che ha indotto gli organizzatori a non far disputare alcun incontro ieri, la diretta Atp Montreal 2024 dovrebbe ripartire oggi sabato 10 agosto con le partite degli ottavi di finale. La situazione è obiettivamente molto particolare, perché già il National Bank Open 2024 era stato collocato con inizio al martedì e finale al lunedì della settimana successiva (quindi 6-12 agosto) a causa delle Olimpiadi giocate a Parigi, a un oceano di distanza e su diversa superficie, ci si è messo anche il giorno di stop e tutto si fa ancora più complicato.

DIRETTA/ Verona Cesena (risultato 0-0) video streaming Italia 1: si comincia! (Coppa Italia, 10 agosto 2024)

La diretta Atp Montreal 2024 ci presenta quindi un sabato in cui giocare gli ottavi e magari, se fosse possibile, anche i quarti, o almeno in parte, con l’effetto che diversi tennisti potrebbero giocare due partite in un solo giorno. D’altro canto, settimana prossima ci sarà già Cincinnati e quindi il calendario è spietato con questo Canadian Open, comunque un torneo Masters 1000 di enorme fascino e tradizione, torneo nel quale tra l’altro il nostro Jannik Sinner difende i 1000 punti ottenuti con lo splendido trionfo dell’anno scorso (a Toronto). Insomma, dalle ore 17.00 italiane potrebbe essere un super sabato nella diretta Atp Montreal 2024…

Stefanos Tsitsipas si separa da suo papà come allenatore/ "Ultimamente poco intelligente" (9 agosto 2024)

ATP MONTREAL 2024 STREAMING VIDEO DIRETTA TV: COME VEDERE IL TORNEO

La diretta tv Atp Montreal 2024 è un’esclusiva della televisione satellitare come tutti i tornei Masters 1000: gli abbonati potranno affidarsi ai canali Sky Sport Tennis (numero 203) ed eventualmente anche Sky Sport Uno e Sky Sport Arena (201 e 204), specie se il programma dovesse farsi molto fitto. In più sarà possibile assistere ai match del giorno anche in diretta streaming video per il torneo Atp Montreal 2024, con l’applicazione Sky Go.

DIRETTA ATP MONTREAL 2024: SINNER TABILO E LE ALTRE PARTITE

Per presentare la diretta Atp Montreal 2024 possiamo allora parlare proprio di Jannik Sinner, che dopo la vittoria contro il croato Borna Coric al debutto oggi dovrà affrontare il cileno Alejandro Tabilo per gli ottavi di finale, in attesa da capire se eventualmente ci sarà un doppio impegno. Superati i problemi fisici che purtroppo hanno impedito all’altoatesino di partecipare alle Olimpiadi, dal Canada inizia la campagna sul cemento nord-americano che culminerà con gli Us Open, ma come abbiamo detto già Montreal sarà una tappa molto importante, anche per i 1000 punti da difendere.

DIRETTA ATP MONTREAL 2024/ Sinner Tabilo streaming video tv: per gli ottavi di finale (oggi 9 agosto)

Nella diretta Atp Montreal 2024 dobbiamo poi citare altri incontri di spicco, come ad esempio Zverev Ruud, ma anche gli impegni degli altri tennisti italiani, a cominciare da Flavio Cobolli che deve ancora completare la partita interrotta ben due giorni fa contro il francese Rinderknech sul punteggio di 0-3 del primo set, mentre Matteo Arnaldi è atteso dall’incontro con lo spagnolo Davidovich Fokina. Si riuscirà a giocare per tutto il giorno e magari anche con più di un turno?