DIRETTA ATP MONTREAL 2024: SINNER DIFENDE IL TITOLO!

La diretta Atp Montreal 2024 inizia oggi, martedì 6 agosto, a partire dalle ore 17:00 di casa nostra: il grande tennis del circuito Masters 1000 torna a farci compagnia con la prima tappa in Nord America, dunque siamo tornati a giocare sul cemento e di fatto la Rogers Cup, che nella sua edizione maschile si sposta in Quebec da Toronto – dove invece giocano le donne – è l’apripista della parte di stagione che si concluderà con gli Us Open, il quarto Slam stagionale, passando anche da Cincinnati. Diciamolo subito: la diretta Atp Montreal 2024 vede tornare in campo Jannik Sinner, che tra l’altro difende il titolo avendo vinto l’anno scorso la Rogers Cup (appunto a Toronto).

Era quello il primo Masters 1000 incamerato dall’attuale numero 1 Atp, poi è arrivato il bis a Miami ma purtroppo per Sinner è mancato il grande e attesissimo appuntamento con le Olimpiadi, a causa di una tonsillite che lo ha colpito appena prima della partenza. Dalla diretta Atp Montreal 2024 mancherà anche Lorenzo Musetti, straordinario bronzo a Parigi, e come lui altri protagonisti potenziali: del resto il torneo alle Olimpiadi è arrivato troppo “sotto data” e la transizione terra-cemento non così semplice, ad ogni modo l’assenza di alcuni big non significa che la diretta Atp Montreal 2024 non sarà lo stesso entusiasmante.

ATP MONTREAL 2024 DIRETTA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE IL TORNEO

Trattandosi di un torneo che fa parte del circuito Masters 1000, la diretta tv dell’Atp Montreal 2024 sarà affidata ai canali di Sky Sport: dunque avrete bisogno di un abbonamento per assistere ai match, ricordando che il canale “centrale” sarà Sky Sport Tennis (numero 203 del decoder) affiancato poi da Sky Sport Uno (201) ed eventualmente altro ancora. Per quanto riguarda il servizio di diretta streaming video, tutti i clienti lo potranno attivare senza costi aggiuntivi con l’applicazione Sky Go, utilizzabile su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

DIRETTA ATP MONTREAL 2024: IL CONTESTO

Ci avviciniamo alla diretta Atp Montreal 2024, sappiamo che Jannik Sinner farà il suo esordio al secondo turno godendo del bye e dalla sua parte del tabellone incrocerà Daniil Medvedev, dunque potenziale avversario in semifinale. Dicevamo dei forfait: erano abbastanza scontati quelli dei due finalisti alle Olimpiadi, l’oro Novak Djokovic e l’argento Carlos Alcaraz, ma mancherà tutto il podio visto che come detto non ci sarà nemmeno Musetti. Assente dalla diretta Atp Montreal 2024 il giocatore che l’anno scorso era stato battuto da Sinner in finale, ovvero Alex De Minaur; tra i primi 30 del ranking Atp hanno dato forfait anche Sebastian Baez, Jiri Lehecka e Francisco Cerundolo.

Torneo a scartamento ridotto? Da vedere: oltre a Sinner ci sono comunque il già citato Medvedev, Alexander Zverev (finalista al Roland Garros) e Andrey Rublev sia pure in forte calo, i forfait potrebbero allora concedere un’occasione a giocatori come Casper Ruud e Hubert Hurkacz senza dimenticarsi di Grigor Dimitrov e uno Stefanos Tsitsipas in cerca di se stesso. Inoltre, su questi campi, attenzione ai tre Usa: Taylor Fritz, Tommy Paul e Ben Shelton possono sorprendere, arrivare in fondo e rappresentare un bell’ostacolo per Sinner nella diretta Atp Montreal 2024.