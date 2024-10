DIRETTA ATP SHANGHAI 2024: GLI ULTIMI DUE QUARTI!

Con la diretta Atp Shanghai 2024 entriamo finalmente nella conclusione dei quarti di finale, prevista per venerdì 11 ottobre: siamo nella metà bassa del tabellone, che possiamo considerare la meno “nobile” visto che nella parte alta c’erano i tre tenori Sinner, Alcaraz e Medvedev, ma sbaglieremmo a sottostimare le due partite di oggi anche perché in campo avremo Novak Djokovic, uno che tra gli innumerevoli trofei messi insieme in carriera ne ha quattro qui a Shanghai e dunque sa bene come si arriva in fondo. Ecco, Mensik Djokovic sarà una delle due sfid del giorno nella diretta Atp Shanghai 2024; l’altra è Fritz Goffin, certamente possiamo parlare di alcune sorprese.

Rafa Nadal si ritira/ Bertolucci: "Grande campione e personaggio, ci mancherà tantissimo" (esclusiva)

Intanto Jakub Mensik, ceco in grande spolvero: se pensiamo che Sinner e Alcaraz siano ancora giovani basti dire che Mensik ha compiuto 19 anni da poco più di un mese, non ha ancora straordinari risultati in carriera ma sta iniziando ad affacciarsi agli obiettivi che contano, questo per lui è il primo quarto in un Masters 1000 e ora punta con decisione la Top 50 Atp. A fare quasi da contraltare, ecco David Goffin: quasi 34 anni, ex numero 7 al mondo, da parecchio tempo gli manca la vera gloria (nel 2019 l’ultima grande finale, il 1000 di Cincinnati) ma in questa settimana ha saputo regalarsi qualcosa di incredibile, come una grande vittoria contro Alexander Zverev.

Diretta/ Alcaraz Machac (risultato finale 0-2): colpo del ceco, è semifinale! (Atp Shanghai 2024, 10 ottobre)

ATP SHANGHAI 2024 STREAMING VIDEO DIRETTA TV: COME VEDERE IL TORNEO

Bisogna ricordare che la diretta tv dell’Atp Shanghai 2024 è affidata alla televisione satellitare, quindi la visione sarà riservata ai soli abbonati: nella giornata di oggi avremo due incroci nel singolare e quindi l’appuntamento fisso sarà quello con Sky Sport Tennis, il canale dedicato a questo sport che trovate al numero 203 del vostro decoder. Per quanto riguarda il servizio di diretta streaming video, come sempre sarà garantito senza costi aggiuntivi dalla stessa emittente, che lo metterà a disposizione dei suoi clienti con l’applicazione Sky Go.

Rafa Nadal si ritira/ L'annuncio via social: adesso si sta davvero chiudendo un'era (oggi 10 ottobre 2024)

DIRETTA ATP SHANGHAI 2024: DJOKOVIC E FRITZ FAVORITI?

Naturalmente nella diretta Atp Shanghai 2024 bisogna anche dire che i due favoriti per andare in semifinale siano gli altri due: di Novak Djokovic abbiamo detto, a 37 anni il serbo ha rivisto (come affermato esplicitamente) le sue priorità e vincere certi tornei non è più in cima alla lista, tanto che Nole ha già fatto sapere come le Atp Finals non rappresentino un traguardo da centrare a tutti i costi e che abbia ormai dato con questo torneo. È chiaro tuttavia che nel torneo Atp Shanghai 2024 Djokovic punti ora ad arrivare in fondo, contro Mensik inoltre parte largamente in vantaggio ma bisognerà anche vedere come reggerà il fisico.

Per quanto riguarda invece Taylor Fritz, lo statunitense è sempre ad un passo dal diventare uno che sa vincere gli Slam e arriva regolarmente in fondo ai Masters 1000: per ora si è preso Indian Wells e la finale degli Us Open, diciamo che il rischio è quello che resti al guado come la generazione precedente anche perché ha già 27 anni, resta comunque un tennista tremendamente concreto e che sui campi in cemento può sempre fare la differenza, poi il confine tra l’essere sempre lì negli ultimi giorni e il sollevare i trofei può essere molto più ampio di quel che sembra. Anche lui è favorito contro Goffin nella diretta Atp Shanghai 2024, ma attenzione all’orgoglio e alla settimana magica del belga…