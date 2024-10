DIRETTA BELGIO FRANCIA, UN DERBY CHE NESSUNO VUOLE PERDERE

Il lunedì di Nations League offre una partita davvero interessante con la diretta Belgio Francia, in programma il 14 ottobre 2024 alle ore 20.45 presso il King Baudouin Stadium di Bruxelles e valida per la quarta giornata del gruppo 2 della Lega A. Entrambe le Nazionali sono reduci da due sfide che hanno regalato loro un sorriso visto che il Belgio ha pareggiato in casa dell’Italia mentre la Francia ha battuto in trasferta Israele con un netto 4 a 1 ed ora nessuna delle due compagini vuole più fermarsi arrestando il proprio cammino nel torneo continentale.

Lo scorso 9 settembre i Galletti erano riusciti ad imporsi a Lione per 2 a 0 sui Diavoli che desiderano quindi vendicare la sconfitta subita due turni fa anche attraverso l’apporto offerto dal fattore campo. Ricordiamo infine che la direzione di questo derby è stata affidata all’arbitro Irfan Peljto, originario di Sarajevo in Bosnia-Erzegovina.

BELGIO FRANCIA, INFO STREAMING VIDEO TV: DOVE VEDERLA?

Brutte notizie per chi vorrà seguire la diretta Belgio Francia in programma questo lunedì sera. La partita di Nations League non sarà infatti trasmessa nè in chiaro nè a pagamento sia in televisione che in streaming attraverso i consueti canali principali utilizzati per eventi di questo tipo, ovvero Rai, Mediaset, Sky e DAZN. Chiunque voglia visionare la sfida in diretta dovrà infatti esclusivamente collegarsi a UEFA.tv, il servizio streaming gratuito che trasmette tutte le principali gare delle Nazionali registrate presso l’UEFA e per le quali non sono stati acquistati i diritti televisivi da altre emittenti.

BELGIO FRANCIA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Aspettando l’avvio della diretta Belgio Francia, andiamo ad analizzare quelle che potrebbero essere le scelte effettuate dai due commissari tecnici, e dunque le probabili formazioni, per questa partita. Molto probabilmente mister Domenico Tedesco continuerà ad affidarsi al 4-2-3-1 come modulo con cui schierare i suoi Diavoli analogamente a quanto visto contro l’Italia e continuando a dover fare i conti con le assenze di due delle sue stelle come Romelu Lukaku e Kevin De Bruyne. Non sarà della partita nemmeno l’ex interista Onana, ora al Manchester United.

Per quanto riguarda invece i transalpini, con ogni probabilità mister Deschamps riconfermerà il 4-2-3-1, quindi un modulo speculare rispetto ai rivali di giornata, che ha consentito di rifilare un perentorio 4 a 1 ad Israele in trasferta lo scorso giovedì. I francesi agiranno forse con un atteggiamento leggermente meno sfacciato visto la differenza evidente tra i due avversari da affrontare durante questa sosta per le Nazionali.

DIRETTA BELGIO FRANCIA, LE QUOTE

Grande attesa per l’inizio della diretta Belgio Francia e proviamo ora insieme a dare uno sguardo a quelli che sono i pronostici delle principali agenzie di scommesse sportive per questa gara di Nations League in programma lunedì 14 ottobre. Stando a quanto offerto da Snai, c’è grande equilibrio in merito a quello che potrebbe essere il successo di una o dell’altra compagine pagando l’1 a 2.75 ed il 2 invece a 2.50 mentre il pareggio viene quotato a 3.35. Numeri simili vengono forniti pure da Eurobet, che però paga la vittoria francese a 2.45 esattamente come Planetwin.