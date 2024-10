DIRETTA BREST LEVERKUSEN, I TESTA A TESTA

Questa sera, alle ore 18.45, tra le sfide di Champions League in programma c’è anche la diretta Brest Leverkusen. Non esistono precedenti tra le due formazioni: è la prima volta infatti che si incontrano in campo europeo. Non esistono infatti precedenti né in Champions League e neppure in Europa o in Conference.

Andando invece a vedere quelle che sono le sfide degli ultimi tempi delle due squadre, vediamo che il Brest ne ha vinte tre, pareggiata una e persa una. Il Leverkusen, invece, ha vinto tre partite e ne ha pareggiate due. Cosa succederà, invece, oggi in campo nel match di Champions League? Lo scopriremo solamente a breve. (Agg. JC)

DIRETTA BREST LEVERKUSEN, COME VEDERE LA PARTITA IN STREAMING VIDEO E TV

Se siete interessati a vedere in tv la diretta Brest Leverkusen allora dovrete necessariamente abbonarvi a Sky Sport. Dopodiché recarvi sul canale 254 che trasmetterà l’evento in diretta. Altrimenti l’opzione è la diretta streaming, ma anche in questo caso bisogna sottoscrivere un piano con Sky dato che si vedrà solo su Sky Go.

SPETTACOLO GARANTITO

Una partita ai piani altissimi del calcio europeo. La diretta Brest Leverkusen vede sfidarsi due formazioni a punteggio pieno nel girone unico di Champions League. Leggerlo anni fa poteva sembrare strano, ma oggi come oggi entrambe le squadre hanno dimostrato di valere questa competizione. A maggior ragione il Bayer Leverkusen che ha avuto accesso a questa Champions League grazie alla vittoria della Bundesliga, la prima volta nella propria storia. La gara si giocherà alle ore 18:45 di mercoledì 23 ottobre 2024 e vedrà i francesi avere la chance di fare tre su tre dopo le vittorie con Sturm Graz per 2-1 e soprattutto 4-0 contro il Salisburgo, il punto più alto della storia recente europea del club biancorosso. Il Bayer invece ha archiviato le pratiche Feyenoord al De Kuip per 4-0 e Milan con il punteggio di 1-0 tra le mura amiche.

LE PROBABILI FORMAZIONI BREST LEVERKUSEN

Ora è il momento di vedere le probabili formazioni della diretta Brest Leverkusen. I francesi si schiereranno con il 4-3-3 con Bizot in porta la difesa a quattro composta da Lala, Le Cardinal, Coulibaly e Haidara- Nella zona nevralgica del campo ecco Camara, Fernandes e Magnetti mentre in avanti Del Castillo, Ajorque e Sima.

Il Bayer Leverkusen risponde con il consueto 3-4-2-1. I guantoni da titolare ce li avrà Hradecky, protetto qualche metro più avanti dal terzetto Tapsoba, Tah e Hincapié. Agiranno da esterni Frimpong e Grimaldo con Xhaka e Aleix Garcia in mediana. Sulla trequarti Adli e Wirtz con Boniface davanti.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE BREST LEVERKUSEN

Andiamo ora ad osservare le quote per le scommesse Brest Leverkusen. L’1 relativo alla vittoria FRANCESE è quotato 6.25 mentre il 2 fisso è offerto a 1.48. Per quanto riguarda gli esiti, ci manca solo la X del pareggio, quotata a 4.50.

Prima di chiudere, ultima occhiata alle quote di Over 2.5 a 1.57 e Under alla stessa soglia a 2.38. Gol e No Gol rispettivamente a 1.53 e 2.30.