DIRETTA CESKE BUDEJOVICE PERUGIA: QUARTI A UN PASSO

La diretta Ceske Budejovice Perugia va in scena alle ore 18:00 di giovedì 16 gennaio 2025, presso la Sportovni Hala della città ceca: nella quinta giornata del girone D di volley Champions League 2024-2025 la Sir Safety ha un compito abbordabile contro la squadra che aveva rappresentato la prima avversaria in questa nuova avventura continentale. Era finita con un netto 3-0, risultato che poi Perugia ha ripetuto in ogni singolo match giocato in seguito; il percorso netto ci dice che gli umbri sono ad un passo dai quarti di finale, e li raggiungeranno in maniera aritmetica vincendo questa sera, anche con un successo che arrivi al tie break.

Percorso dominante per una Perugia che ha ancora un conto in sospeso con la Champions League e spera finalmente di metterci le mani sopra; già il fatto che nel corso di questa stagione non ci siano rivali “scomode” come Trento e Civitanova può sicuramente aiutare i Block Devils ma naturalmente nella fase ad eliminazione diretta le insidie non mancheranno, adesso comunque stiamo a vedere quello che succederà nel corso della diretta Ceske Budejovice Perugia perché davvero la Sir Safety ha l’occasione ghiotta di chiudere il discorso qualificazione con una giornata di anticipo, e vorrà naturalmente sfruttarlo a piene mani.

DIRETTA CESKE BUDEJOVICE PERUGIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta Ceske Budejovice Perugia non godrà di una copertura televisiva propriamente detta, sappiamo bene ormai che la Champions League di volley maschile non viene fornita sui canali della nostra tv ma ogni match delle squadre italiane può essere seguito sulla piattaforma DAZN. La visione sarà quindi in diretta streaming video qualora scegliate di utilizzare apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone, ma saranno utili anche dispositivi compatibili come ad esempio una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

DIRETTA CESKE BUDEJOVICE PERUGIA: PER RIALZARE LA TESTA

Prima che la diretta Ceske Budejovice Perugia prenda il via dobbiamo dire che la Sir Safety questo pomeriggio va a caccia di riscatto: per la prima volta in SuperLega ha perso e non si è trattato di una sconfitta indifferente, perché è arrivata nella sfida diretta contro Trento dopo una rimonta solo sfiorata, il 22-24 nel tie break dei record ha anche fatto cadere il Pala Barton e adesso è tornato in discussione il primo posto in regular season, Perugia mantiene 4 punti di vantaggio ma Trento deve recuperare una partita, dunque potrebbe essere una volata e anche per questo i Block Devils vogliono prendersi subito i quarti di Champions League.

Il Ceske Budejovice rappresenta la squadra materasso nel girone D: i cechi infatti hanno sempre perso e non sono ancora riusciti a conquistare un singolo punto lungo il percorso, ci sono due set vinti sul taraflex della Sportovni Hala contro Halkbank e Saint Nazaire ma naturalmente gli zero punti in classifica ci dicono che, a meno di un miracolo questa sera contro la Sir Safety, la corsa in Champions League per la squadra della Repubblica Ceca si interromperà aritmeticamente questa sera, con un’ultima partita da giocare contro i francesi per provare a portare a casa almeno qualcosa. Non è chiaramente un problema di Perugia, che tra poco andrà alla ricerca dell’obiettivo minimo nel torneo.