DIRETTA CINCINNATI OPEN 2024 STREAMING VIDEO TV: MASTERS 1000 IN OHIO!

Prosegue anche oggi martedì 13 agosto il primo turno per la diretta Cincinnati Open 2024, con le partite che inizieranno alle ore 17.00 del pomeriggio italiano a causa del fuso orario con l’Ohio, lo Stato Usa che ospita il torneo categoria Masters 1000 e WTA 1000, siamo ai massimi livelli sia per gli uomini sia per le donne, anche se quest’anno l’avvicinamento alla stagione sul cemento nord-americano è stata “complicata” da un appuntamento di lusso sulla terra rossa, cioè naturalmente le Olimpiadi, che hanno consacrato ancora più nella leggenda Novak Djokovic (se ce ne fosse ancora bisogno), in realtà assente a Cincinnati. Un mese fa si giocava ancora sull’erba di Wimbledon, poi si è tornati sulla terra del Roland Garros e allora la diretta Cincinnati Open 2024 è ancora più importante verso gli Us Open.

Infatti adesso c’è da preparare l’ultimo Slam della stagione e finora il tennis italiano non ha mai tradito in questo 2024. Jannik Sinner ha vinto gli Australian Open ed è arrivato al numero 1 del Mondo; Lorenzo Musetti è stato semifinalista a Wimbledon e bronzo olimpico; in campo femminile è leggendaria Jasmine Paolini, con doppia finale al Roland Garros e Wimbledon più naturalmente l’oro olimpico in doppio con Sara Errani, di conseguenza avremo tanti nomi da seguire anche in Ohio. Non c’è allora niente di meglio che scoprire che cosa ci potrà proporre la diretta Cincinnati Open 2024, che sta ancora muovendo i suoi primi passi.

CINCINNATI OPEN 2024 STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE IL TORNEO

Trattandosi di un Masters 1000, ecco che come sempre la diretta tv Cincinnati Open 2024 sarà affidata ai canali della televisione satellitare: Sky Sport Tennis (numero 203) come punto di riferimento, ma in caso di necessità anche Sky Sport Uno e Sky Sport Arena, rispettivamente numeri 201 e 204. Sarà necessario essere abbonati, ma in questo caso si potrà utilizzare anche la diretta streaming video attivando senza costi aggiuntivi l’applicazione Sky Go.

DIRETTA CINCINNATI OPEN 2024: GLI AZZURRI DA SEGUIRE

La diretta Cincinnati Open 2024 dunque ha tantissimi temi da offrirci. Detto che per Jannik Sinner e Jasmine Paolini dovremo aspettare il secondo turno, perché entrambi sono fra le prime otto teste di serie che hanno ricevuto un bye al primo turno, ecco che potremo seguire ad esempio Lorenzo Musetti, eccellente protagonista delle ultime settimane e stavolta atteso dalla partita contro il cileno Jarry. Curiosamente, non sarà l’unico confronto fra Italia e Cile, perché invece Luciano Darderi dovrà vedersela contro Tabilo.

Altro incrocio sudamericano è quello che attende Matteo Arnaldi, il cui primo avversario nella diretta Cincinnati Open 2024 sarà infatti l’argentino Etcheverry. L’uomo più atteso è tuttavia senza ombra di dubbio Matteo Berrettini, che metterà alla prova anche sul cemento degli Stati Uniti i suoi risultati recenti di grande crescita: questa settimana in Ohio il suo primo avversario sarà un nome di ottimo livello come il danese Holger Rune, di conseguenza siamo certi che ne vedremo delle belle fin da subito…