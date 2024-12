DIRETTA CREMONESE BRESCIA, DERBY LOMBARDO

Al Giovanni Zini di Cremona andrà in scena domenica 20 dicembre 2024 alle 12.30 la diretta Cremonese Brescia. Il precedente del girone d’andata ha dato ragione al Brescia, vincitore al Rigamonti dopo un fulminante primo tempo dove ha siglato tre gol. Ma da allora molte cose sono cambiate. La Cremonese è ora una delle formazioni più solide del campionato cadetto, quarta con 29 punti, dopo aver appena superato la Juve Stabia guida ora il treno delle “altre” dietro le già inarrivabili Spezia, Pisa e Sassuolo. I violini sono reduci da tre risultati utili consecutivi, l’ultimo dei quali la vittoria sofferta sul Cesena. Ma gli uomini di Stroppa hanno evidenziato una certa sofferenza fra le mura amiche, dove hanno raccolto appena 12 punti.

Diretta/ Cesena Cremonese (risultato finale 0-1): grigiorossi di nuovo quarti (Serie B, 26 dicembre 2024)

Per questo motivo il Brescia potrebbe bissare il successo dell’andata, trovando un successo che, a Cremona, manca dal lontano 1999. I leoni navigano a vista nell’ampia zona grigia che, in appena 5 punti, unisce inferno e paradiso, playoff e playout. Con una classifica così corta una vittoria a Cremona potrebbe quindi risultare fondamentale per iniziare con il piede giusto il 2025.

Diretta/ Brescia Modena (risultato finale 3-3): autogol, poi Bozhanaj! (Serie B, 26 dicembre 2024)

DIRETTA CREMONESE BRESCIA, INFO STREAMING VIDEO TV: DOVE VEDERLA?

La sfida in diretta Cremonese Brescia sarà visibile in diretta su DAZN, che offre una copertura completa del campionato di Serie B. La piattaforme offre la diretta Cremonese Brescia streaming visibile su vari dispositivi, inclusi smartphone, tablet e smart TV.

CREMONESE BRESCIA, LE PROBABILI FORMAZIONI

La Cremonese, allenata da Stroppa, scenderà in campo con un 3-5-2. In porta ci sarà Fulignati, protetto dalla difesa composta da Antov, Ravanelli e Bianchetti. A centrocampo, Barbieri e Zanimacchia agiranno sugli esterni, con Collocolo, Castagnetti e Milanese a gestire il gioco nella zona centrale. In attacco, Vazquez e Bonazzoli saranno i due punti di riferimento offensivi, Vandeputte fresco di gol a Cesena è pronto a subentrare.

DIRETTA/ Cremonese Sampdoria (risultato finale 1-1), termina in parità (Serie B, 22 dicembre 2024)

Il Brescia di Angelini risponde con lo stesso modulo, il 3-5-2. Lezzerini difenderà la porta, coadiuvato dalla linea difensiva formata da Cistana, Adorni e Papetti. Dickmann e Corrado sugli esterne, mentre torna Bisoli dopo la squalifica nel centrocampo con Galazzi e Corrado. In attacco Borrelli e Bianchi saranno i due attaccanti.

DIRETTA CREMONESE BRESCIA, LE QUOTE

Secondo i siti di scommesse il risultato di questo derby fra Cremonese e Brescia è quantomai scontato. Per i bookmakers la vittoria dei padroni di casa è infatti data a 1.73 contro il 5.00 della vittoria del Brescia. Da tenere in considerazione anche il pareggio a 3.60.