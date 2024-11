VIDEO LATINA CROTONE, GOL E HIGHLIGHTS: LA SINTESI

Allo Stadio Domenico Francioni il Crotone vince nettamente in trasferta per 4 a 0 sul campo del Latina come vedremo nelle immagini del video Crotone Latina con tutti i gol e gli highlights della partita valida per la quindicesima giornata di Serie C 24/25.

Nel primo tempo i Leoni alati volano alto subito in avvio di gara riuscendo infatti a spezzare l’equilibrio iniziale già verso il 4′ con il gol del vantaggio trovato da Oviszach raccogliendo il tiro di Tumminello respinto da Cardinali. E’ proprio lo stesso Oviszach a servire poi l’assist vincente a Gomez per la rete dell’immediato raddoppio arrivato al 10′. Passano i minuti e sia Tumminello che Oviszach non concretizzano una chance al 19′ così come Gomez non firma la doppietta personale nel recupero al 45’+1′.

Nel secondo tempo gli Squali continuano a spingere segnando ancora con Silva al 50′ e calano persino il poker qualche istante più tardi al 54′ con il gol firmato da Tumminello, che sfrutta nel migliore dei modi l’assist offertogli dal suo capitano Gomez, che sbaglia però al 60′ il calcio di rigore assegnato per un fallo commesso da Vona nei confronti di Cargnelutti. Nel finale è sempre il solito scatenato Gomez a mettere i brividi alla retroguardia avversaria mancando l’opportunità per il poker su suggerimento di Silva e senza approfittare del pallone perso da Marenco al 65′.

Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro Domenico Leone, proveniente dalla sezione di Barletta, ha estratto il cartellino giallo per cinque volte ammonendo rispettivamente Petermann al 49′, Ercolano al 58′, Marenco al 60′ e Vona al 74′ da un lato, Gallo al 66′ dall’altro. I tre punti maturati tramite questo successo ottenuto nella quindicesima giornata di campionato permettono al Crotone di toccare quota 22 nella classifica del girone C della Serie C 2024/2025 mentre il Latina non si muove e rimane bloccato a 14 punti.

