DIRETTA FORMULA 1 STREAMING: SPERANZE FERRARI NEL GP QATAR 2024!

Nuovo appuntamento con la diretta Formula 1, e ci stiamo lanciando sempre più verso il finale di stagione: il Gp Qatar 2024 si corre sul tracciato di Lusail e oggi, venerdì 29 novembre 2024, assisteremo a due diversi momenti ricordando che qui avremo l’ultima Sprint Race dell’anno. Di conseguenza ecco che avremo una sola sessione di prove libere, la FP1 prenderà il via alle ore 14:30 (e durerà un’ora) mentre alle ore 18:30 avremo già la Sprint Shootout che determinerà le posizioni sulla griglia di partenza per la gara breve del sabato, naturalmente i due orari che abbiamo indicato sono da considerarsi con il fuso italiano.

La diretta Formula 1 è intrigante: nel Gp Qatar 2024 non si parla più di corsa al titolo piloti perché Max Verstappen ha chiuso i conti con il Mondiale a Las Vegas, laureandosi campione per il quarto anno consecutivo, ma il titolo costruttori è ancora da assegnare e una McLaren in calo difende appena 24 punti di vantaggio sulla Ferrari, che dal canto suo ha guadagnato settimana scorsa ma sta vivendo un momento di tensione abbastanza evidente con i suoi due piloti, dunque dovrà essere bravo Fred Vasseur a riportare il sereno nel box o quantomeno stabilire una tregua comunque di breve durata, visto che tra due gare Carlos Sainz lascerà.

FORMULA 1 STREAMING VIDEO DIRETTA TV: COME VEDERE IL GP QATAR 2024

Per questo venerdì la diretta Formula 1 non sarà trasmessa in chiaro, come ormai da tradizione: l’appuntamento in tv con FP1 e Sprint Shootout del Gp Qatar 2024 sarà dunque riservato agli abbonati della televisione satellitare, che potranno seguire i due momenti di questa prima giornata su Sky Sport F1 HD, il canale dedicato che troveranno al numero 207 del loro decoder.

Bisogna poi ricordare che la Formula 1 sarà anche in streaming video: l’opzione è valida solo per i clienti del satellite, l’applicazione Sky Go permette infatti di avere accesso alla programmazione di questa emittente sui propri dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone, infine possiamo ricordare che tutti gli aggiornamenti sulla diretta Formula 1 del Gp Qatar 2024 arriveranno anche dai canali ufficiali presenti sui social network, in particolare potrete fare riferimento alle pagine Facebook e X che sono liberamente consultabili.

DIRETTA FORMULA 1 GP QATAR 2024: UNA PISTA QUASI NUOVA

La diretta Formula 1 ci consegna un Gp Qatar 2024 che vive solo la sua terza edizione: il tracciato di Lusail, che ha una storia ventennale con la MotoGp, è stato inaugurato dalla Formula 1 soltanto nel 2021, e l’anno seguente non si era gareggiato qui. Sono due i vincitori: tre anni fa Lewis Hamilton aveva preceduto Max Verstappen proseguendo la sua rimonta nei confronti di Max Verstappen, ma il Mondiale si sarebbe poi risolto in favore dell’olandese nel modo che tutti ricordiamo. Nel 2023 invece proprio Verstappen aveva trionfato nel Gp Qatar, con le due McLaren di Oscar Piastri e Lando Norris sul podio confermando quei progressi che poi si sarebbero visti anche quest’anno.

Peccato però che questa scuderia non sia riuscita a portare a termine il lavoro; tuttavia, c’è ancora un Mondiale costruttori da vincere e, se la Ferrari non ci mette le mani dal 2008 (i piloti erano Kimi Raikkonen, campione in carica, e Felipe Massa che fu beffato all’ultima curva dal famoso sorpasso di Hamilton su Timo Glock), per la McLaren si parla addirittura di dieci anni prima con il primo di due titoli piloti di Mika Hakkinen e il fidato scudiero David Coulthard a completare il lavoro. Dunque, ora vedremo cosa la diretta Formula 1 porterà in dote nel corso del Gp Qatar 2024, iniziando da FP1 e Sprint Shootout qui a Lusail.