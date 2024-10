DIRETTA FORMULA 1: PARLA CARLOS SAINZ

Si avvicina la diretta Formula 1 per il sabato del Gran Premio del Messico 2024, nelle sessioni del venerdì è stato grande protagonista Carlos Sainz, che parlando con i giornalisti aveva tratto questo bilancio sulla giornata di ieri: “Complessivamente positiva, perché abbiamo potuto completare il nostro programma e lavorare sul bilanciamento della vettura e sul setting, soprattutto nelle FP1. Nella seconda sessione abbiamo dovuto utilizzare la mescola C4 e raccogliere informazioni, soprattutto sul passo gara”.

La Ferrari ha davvero ben impressionati ed infatti lo stesso Carlos Sainz ha affermato che “questo è stato sicuramente un inizio molto incoraggiante”. Il primo pensiero va alla terza sessione di prove libere, per le quali è chiaro l’obiettivo del pilota spagnolo: “Le FP3 saranno molto importanti per mettere a punto la vettura in vista delle qualifiche perché abbiamo ancora margine di miglioramento”. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

FORMULA 1 STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LE QUALIFICHE, GP CITTÀ DEL MESSICO 2024

La diretta Formula 1 in tv offrirà il suo palinsesto più classico a Città del Messico: ecco allora che la telecronaca di Carlo Vanzini sarà visibile come sempre sul canale Sky Sport Formula 1 HD, numero 207 della piattaforma, mentre per la visione in chiaro su Tv8 ci sarà una differita, anche se non molto più tardi delle qualifiche, che d’altronde saranno quando da noi sarà già notte. In questo caso dunque l’appuntamento sarà dalle ore 0.30 della notte fra sabato e domenica. Infine, la diretta Formula 1 in streaming video sarà offerta agli abbonati tramite Sky Go o Now TV, anche da questo punto di vista non ci sono novità.

QUALIFICHE LIVE STREAMING VIDEO GP CITTÀ DEL MESSICO 2024 (OGGI 26 OTTOBRE)

La cornice di pubblico è sempre meravigliosa, con un pubblico caldo e competente anche se il loro idolo Sergio Perez quest’anno ha offerto poche soddisfazioni: la diretta Formula 1 vive il Gran Premio di Città del Messico 2024 sul circuito Hermanos Rodriguez, dove oggi sabato 26 ottobre è naturalmente il giorno delle qualifiche. Non c’è di mezzo la sprint, quindi la programmazione sarà quella più classica per quanto riguarda il sabato nella diretta Formula 1: le annotazioni sono semmai per il fuso orario, con la terza sessione di prove libere FP3 dalle ore 19.30 italiane e poi le qualifiche che prenderanno il via alle ore 23.00, per decretare verso mezzanotte l’autore della pole position.

Non è mai stato in lotta per il Mondiale in questa stagione e la sua Aston Martin gli ha regalato ben poche soddisfazioni anche in un Campionato nel quale tanti si sono ritagliati almeno alcuni momenti di gloria, ma l’uomo copertina per la diretta Formula 1 deve essere oggi Fernando Alonso, per il semplice motivo che il pilota spagnolo taglierà proprio a Città del Messico l’impressionante traguardo dei 400 Gran Premi disputati in Formula 1, primo nella storia a riuscirci grazie a una longevità semplicemente incredibile – fa impressione pensare che ci sia stato un momento in cui pensava che si sarebbe ritirato alla finale del 2009, cioè ancora prima di passare alla Ferrari. A prescindere dal risultato che otterrà in questo weekend, Fernando Alonso si merita di essere il protagonista della diretta Formula 1 a Città del Messico.

DIRETTA FORMULA 1: IL RECORD DI FERNANDO ALONSO E LA LOTTA PER IL MONDIALE

Parlare di Fernando Alonso significa raccontare la storia della diretta Formula 1 dell’ultimo quarto di secolo, attraverso episodi di ogni genere. Sicuramente lo spagnolo ha vinto meno di quanto avrebbe meritato, anche a causa di qualche decisione forse sbagliata che gli ha impedito di esprimere tutto il proprio talento nelle migliori condizioni o sulle monoposto più efficaci. Comunque rendiamo onore a un campione che asta continuando a scrivere la storia e che sarebbe stato bello vedere in bagarre per il titolo anche in questo strano 2024.

Siamo reduci dal meraviglioso trionfo della Ferrari ad Austin con la vittoria di Charles Leclerc davanti a Carlos Sainz, ieri le prime due sessioni di prove libere ci hanno detto che proprio lo spagnolo è in grande forma soprattutto entrambe le Ferrari hanno ben impressionato sul passo gara; più in generale dobbiamo dire che la sensazione è che Max Verstappen sia sempre più vicino al Mondiale Piloti, mentre potrebbe essere in bilico più il titolo Costruttori, con la McLaren leader minacciata forse più dalla Ferrari piuttosto che dalla Red Bull. Queste sono le impressioni, ma naturalmente adesso si torna in pista, in questa fase della stagione a ritmi altissimi, quindi cediamo la parola alla diretta Formula 1 per le qualifiche del Gran Premio di Città del Messico 2024…