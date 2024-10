DIRETTA GENOA CAGLIARI PRIMAVERA, RICONFERMARE IL SUCCESSO DELLO SCORSO TURNO

La diretta Genoa Cagliari Primavera in programma sabato 26 ottobre 2024 alle ore 13:00 presso l’impianto Ferruccio Chittolina di Valleggia ci consegna due compagini che vogliono bissare il successo ottenuto nel turno precedente anche in questa nona giornata del campionato Primavera 1 2024/2025. Il Genoa Under 20 è infatti reduce dalla bella vittoria ottenuta per 2 a 0 sul campo dell’Udinese a cui sono seguiti anche i complimenti dell’allenatore Jacopo Sbravati, apparso molto più che soddisfatto delle prestazioni offerte dai suoi calciatori scesi in campo in Friuli.

Come anticipato però, anche il Cagliari Under 20 non ha intenzione di subire ulteriori stop dopo il bel successo maturato in Sardegna per 3 a 1 contro i pari età del Sassuolo. I tre punti permetterebbero ai ragazzi di mister Pisacane di migliorare il tredicesimo posto attualmente occupato così da avvicinarsi alle zone più alte della classifica. La direzione dell’incontro è affidata all’arbitro Mattia Nigro, proveniente dalla sezioen AIA di Prato, coadiuvato dagli assistenti Giuseppe Lipari di Brescia e Daniel Caldirola di Milano.

DIRETTA GENOA CAGLIARI PRIMAVERA, INFO STREAMING VIDEO TV: DOVE VEDERLA?

La visione della diretta Genoa Cagliari Primavera non dovrebbe essere garantita in chiaro in televisione se non si possiede una smart tv ma l’emittente Sportitalia, che detiene i diritti per la trasmissione di tutte le partite del campionato Primavera 1 per la stagione 2024/2025 attualmente in corso, dovrebbe fornire comunque lo streaming gratuito per tutti i possessori dell’applicazione dedicata oppure collegandosi tramite il browser sul pc selezionando il canale SI Solocalcio.

DIRETTA GENOA CAGLIARI PRIMAVERA, LE PROBABILI FORMAZIONI

L’attesa per l’inizio delle ostilità sta per terminare e diamo un’occhiata allora a quelle che sono le probabili formazioni per la diretta Genoa Cagliari Primavera valida per la nona giornata di campionato. Il tecnico Jacopo Sbravati potrebbe decidere di riproporre il 3-5-1-1 ammirato nel successo ottenuto contro l’Udinese con in attacco Ghirardello, supportato da uno tra Romano e Dorgu che era stato inserito nel secondo tempo. A centrocampo Deseri, Kassa, Rossi, capitano Arboscello e Contarini, con Fazio e Venturino che scalpitano in panchina, mentre davanti al portiere Consiglio ci saranno Meconi, Barbini e Klisys.

Discorso molto simile pure per mister Fabio Pisacane ed i suoi giovani rossoblu, reduci infatti dal 3 a 1 casalingo rifilato al Sassuolo Under 20. Si pensa dunque a ripetere il 3-5-2 anche questo weekend con Iliev tra i pali, Cogoni, Soldati e Franke a comporre la retroguardia, Arba, Balde, Marcolini, Sulev e Grandu nel mezzo mentre la coppia d’attacco sarà formata da Vinciguerra e Bolzan.

DIRETTA GENOA CAGLIARI PRIMAVERA, LE QUOTE

