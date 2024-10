DIRETTA LAZIO GENOA: BIANCOCELESTI PER VOLARE!

Parlando della diretta Lazio Genoa ci addentriamo nella partita che, allo stadio Olimpico, si gioca alle ore 15:00 di domenica 27 ottobre per la nona giornata di Serie A 2024-2025. Reduce dall’impegno in Europa League, la Lazio si ripresenta in campionato intenzionata a vendicare la sconfitta subita dalla Juventus, in una partita giocata a lungo in inferiorità numerica e nella quale sarebbe anche potuto arrivare un pareggio; al netto di questo ko la squadra di Marco Baroni sta facendo molto bene e infatti esplora ancora la possibilità, almeno per il momento, di lottare concretamente per un posto nella prossima Champions League.

Il Genoa era partito bene ma poi si è seduto: pareggiando contro il Bologna ha se non altro mosso la classifica dopo qualche sconfitta, ma Alberto Gilardino è in difficoltà a causa di una rosa che non è stata rinforzata a dovere, come da lui stesso più volte “denunciato”. Sarà difficile salvarsi, molto più rispetto alla brillante ultima stagione, e allora anche la diretta Lazio Genoa diventa uno snodo importante per provare a fare punti. Noi aspettiamo di scoprire in che modo andranno le cose in campo, nel frattempo sulla diretta Lazio Genoa possiamo fare qualche rapida valutazione circa le probabili formazioni qui all’Olimpico.

LAZIO GENOA STREAMING VIDEO DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Non ci sarà la possibilità di assistere alla diretta tv di Lazio Genoa se non sul canale DAZN1: lo trovate al numero 214 del decoder di Sky, dunque per seguire questa partita della nona giornata di Serie A dovrete essere abbonati sia a DAZN, che fornisce tutte le sfide del massimo campionato di calcio, che alla televisione satellitare. L’alternativa naturalmente l’abbiamo già citata, per la diretta Lazio Genoa sarà a disposizione il tradizionale servizio che, in diretta streaming video, viene fornito da DAZN attivabile sui vostri apparecchi.

LAZIO GENOA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Sappiamo che Alessio Romagnoli è squalificato, dunque nella diretta Lazio Genoa sarà Patric ad affiancare Mario Gila al centro della difesa comandata dal portiere Provedel, con Marusic a destra e Nuno Tavares sull’altro versante, mentre in mezzo secondo il 4-2-3-1 di Baroni agiranno come sempre Guendouzi e Rovella che stanno elevando il loro rendimento. Davanti torna Castellanos, ma viene confermato anche Boulaye Dia che gioca stabilmente sulla trequarti, posizione dalla quale ha già dimostrato di poter fare male; sugli esterni invece la Lazio dovrebbe proporre Isaksen a destra e Zaccagni a sinistra.

Gilardino si presenta decimato alla diretta Lazio Genoa: oltre a Malinovskyi sono fuori anche Gollini, Bani, De Winter e Messias. Il 4-4-1-1 sarà rimaneggiatissimo: in porta va Leali, poi Vogliacco e Vasquez centrali con Aaron Martin impiegato a sinistra e Matturro terzino destro, alza la sua posizione Sabelli che si piazza a centrocampo avendo in Melegoni una soluzione azzardata sull’altro versante del campo, in mezzo invece con Frendrup dovrebbe giocare Miretti che diventa il giocatore in grado di accendere la luce. Tra le linee dovrebbe esserci Thorsby, anche lui in un ruolo non naturale, con centravanti Pinamonti che è reduce dalla doppietta al Bologna.

LAZIO GENOA: PRONOSTICO E QUOTE

Sono i biancocelesti ad essere largamente favoriti nella diretta Lazio Genoa, come ci dice anche l’agenzia Snai con le sue quote: infatti il segno 1 per la vittoria della squadra di casa vi farebbe guadagnare 1,53 volte l’importo investito, per contro il segno 2 che identifica l’affermazione del Genoa ha un valore che corrisponde a 6,25 volte quanto avrete messo sul piatto e infine il segno X, sul quale puntare per il pareggio, con questo bookmaker vi garantirebbe una vincita che equivale a 4,25 volte la vostra giocata.