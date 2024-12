DIRETTA GENOA NAPOLI (RISULTATO 0-0): LE FORMAZIONI UFFICIALI, VIA!

Ai nastri di partenza la diretta di Genoa Napoli è un match che sulla carta sembra puntare molto sulla difesa. Come facciamo a dirlo? Basta vedere le statistiche, se non le conoscete già la nostra rubrica sarà sicuramente una manna dal cielo per capire innanzitutto i pattern difensivi e offensivi delle due squadre, in più potremo fare un confronto per capire chi tra le due ha il favore o meno del pronostico. Il Grifone con il cambio di mister è diventata una squadra che gioca più la palla a terra: siamo passati dalla emdia di 380 passaggi riusciti a partita a 450. La fase difensiva non ne ha risentito parecchio, facendo il calcolo AVG notiamo subito come l’ex squadra di Gilardino prendeva 1,7 gol per partita mentre invece quella di Viera solamente 1,65.

Il Napoli invece è una squadra che preferisce correre, come dimostra il dato sul numero di kilometri percorsi in media dai giocatori in campo. Il valore si aggira intorno agli 8km ogni novanta minuti. La squadra di Conte però non è da meno anche in attacco, dove fa registrare una media di 1,5 gol per partita. Andrà anche oggi cosi? Cerchiamo di scoprirlo nel commento live della diretta di Genoa Napoli. GENOA (4-3-3): Leali; Sabelli, Bani, Vasquez, Martin; Frendrup, Badelj, Miretti; Zanoli, Pinamonti, Vitinha. All. Vieira. NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Lukaku, Neres. All. Conte. (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA GENOA NAPOLI, STREAMING VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

Una trasferta insidiosa per i partenopei, che da sempre coi loro tifosi affollano lo stadio Marassi. Ma non solo loro si vedranno questa partita, ma anche migliaia di persone che non faranno mancare il loro sostegno da casa grazie a DAZN che trasmetterà la diretta Genoa Napoli. Chi vorrà potrà seguire questa sfida importante per il primato anche in diretta streaming video.

TESTA A TESTA

La rivalità della diretta di Genoa Napoli ha dato tantissime sorprese nel corso degli anni, basti pensare alla tripletta di Pandev proprio qui a Marassi che ha intaccato la corsa Champions dei partenopei quasi cinque anni fa. Cerchiamo di rivivere questi momenti salienti nella rubrica sui testa a testa storici delle due squadre, l’obiettivo è capire chi potrebbe avere la meglio e chi invece no. Il Grifone ha vinto solamente 16 volte contro il Napoli, ma attenzione perché 12 di queste sono arrivate proprio davanti al pubblico genovese. Quindi per il Napoli non si prospetta assolutamente una partita facile.

Il segno X invece è uscito la bellezza di 28 volte, ma non è questo il risultato più gettonato dalla storia. Il Napoli infatti si è imposto la bellezza di 31 volte, anche se sembra risicato è comunque un piccolo vantaggio di cui tenere conto. La scorsa stagione le due squadre hanno sempre pareggiato, abbiamo innanzitutto un pari al Maradona per 1-1 e qui a Marassi invece 2-2. Detto questo passiamo al prossimo aggiornamento per capire se anche le statistiche della diretta di Genoa Napoli saranno d’accordo con il segno X! (agg. Gianmarco Mannara)

CONTE CERCA LA SECONDA VITTORIA IN TRASFERTA

La diciassettesima giornata di Serie A entra nel vivo al Ferraris di Genova e lo fa con la diretta Genoa Napoli in campo alle 18,00 di sabato 21 dicembre 2024. L’incrocio tra queste due squadre è molto interessante dal punto di vista tattico e metterà a confronto due allenatori con una cura particolare alla fase difensiva. Il Genoa continua a offrire prestazioni solide e lo ha fatto anche a San Siro rovinando la festa per i 125 anni del Milan con uno 0 a 0. Il Napoli di Conte, invece, è tornato a vincere a Udine per 1 a 3 dopo le due sconfitte contro la Lazio ma dovrà fare a meno anche di Buongiorno per infortunio.

GENOA NAPOLI, LE PROBABILI FORMAZIONI

Il Genoa di Vieira giocherà con un 4-3-3 dove Leali è confermato tra i pali e difeso da una linea con Martin, Vasquez, Bani e Sabelli. Badelj sarà il metronomo del centrocampo con Frendrup e Thorsby ai suoi lati a sostenere un attacco “difensivo” formato da Zanoli e Miretti alle spalle di Pinamonti.

Come già detto, il Napoli dovrà fare a meno dell’infortunato Buongiorno che verrà sostituito da uno tra Juan Jesus e Marin con il brasiliano favorito per formare la coppia con Rrahmani e completare la difesa insieme a Di Lorenzo e Olivera. In porta giocherà ancora Meret con Lobotka che giocherà in mediana insieme ad Anguissa e McTominay chiamati a sostenere il tridente formato da Politano, Lukaku e Neres.

GENOA NAPOLI, LE QUOTE

Utilizziamo le proposte di Bet365 per vedere quali sono le quote della diretta Genoa Napoli. I liguri sono sfavoriti e il loro successo è dato a 4,75 contro il 2 per i partenopei a 1,70 e il pareggio X a 3,80.