DIRETTA GENOA ROMA U18/ Video streaming tv: finale anche tre anni fa, vinse il Grifone (oggi 13 giugno 2024)

DIRETTA GENOA ROMA U18: I TESTA A TESTA

In avvicinamento alla diretta di Genoa Roma U18, naturalmente dobbiamo ricordare che tre anni fa questa fu la finale scudetto proprio dell’Under 18 e furono i rossoblù liguri a vincere, con il punteggio di 2-1. Si era in quel caso a Cesena e si giocava lunedì 28 giugno 2021 all’Orogel Stadium-Dino Manuzzi della città romagnola: il Genoa U18 passò in vantaggio con il gol di Daniel Fossati al 63’ minuto, la Roma poi pareggiò al 76’ su calcio di rigore con Riccardo Pagano ma il Genoa tornò davanti già al 78’, grazie al gol di Pietro Vassallo.

Diretta/ Inter Genoa U18 (risultato finale 4-5 dts): partita pazza, in finale va il Grifone! (11 giugno 2024)

Ovviamente è questo il precedente più prestigioso, ma nelle ultime dieci sfide si contano quattro vittorie per la Roma, altrettanti pareggi e due vittorie per il Genoa. I capitolini sarebbero quindi in vantaggio, ma attenzione: nelle prime cinque partite ci furono quattro vittorie per la Roma (con il Genoa che però vinse la finale scudetto), in seguito invece abbiamo ben quattro pareggi più una vittoria per il Genoa nelle ultime cinque sfide, con la Roma U18 che non vince questa sfida da lunedì 2 maggio 2022. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

Diretta/ Genoa Bologna (risultato finale 2-0): Thiago Motta saluta i suoi! (Serie A, 24 maggio 2024)

GENOA ROMA U18 IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Come già abbiamo avuto modo di spiegare per le semifinali, non avremo una “classica” diretta tv di Genoa Roma U18, ma attenzione perché in compenso ci sarà una doppia possibilità per seguire la finale scudetto Under 18, dal momento che la diretta streaming video di Genoa Roma U18, dal momento che la piattaforma DAZN trasmetterà per i propri abbonati la partita di stasera, che inoltre sarà visibile anche sulla piattaforma federale VivoAzzurro TV.

GENOA ROMA U18: LA FINALE SCUDETTO, CHI SARÀ IL VINCITORE?

Appuntamento avvincente ed emozionante, come sempre quando c’è un titolo tricolore in palio: la prima finale scudetto del calcio giovanile italiano è oggi giovedì 13 giugno 2024 la diretta di Genoa Roma U18, la finale evidentemente del campionato Under 18 che avrà inizio alle ore 20.00 di stasera allo stadio Del Conero di Ancona. Siamo reduci da due semifinali davvero divertenti che hanno portato all’accoppiamento fra rossoblù e giallorossi nella diretta di Genoa Roma U18, in particolare i giovani del Grifone hanno vinto una partita incredibile per densità di emozioni e colpi di scena contro l’Inter, in questo stesso stadio.

Diretta/ Roma Genoa (risultato finale 1-0): vittoria in dieci con gol di Lukaku (Serie A, 19 maggio 2024)

Ad Ascoli invece la Roma U18 ha vinto la propria semifinale contro l’Atalanta e ora andrà a caccia dello scudetto da una posizione teoricamente di forza, dal momento che i giovani capitolini sono stati secondi in stagione regolare e quindi hanno cominciato il cammino nella fase finale contro i bergamaschi, mentre il Genoa U18 dopo il quinto posto in stagione regolare ha eliminato la Lazio nel primo turno prima di piegare l’Inter ai supplementari della semifinale: la diretta di Genoa Roma U18 chi incoronerà come campioni d’Italia Under 18?

PROBABILI FORMAZIONI GENOA ROMA U18

Naturalmente dobbiamo accennare qualcosa anche circa le probabili formazioni per la diretta di Genoa Roma U18. Cominciando dai rossoblù liguri, ecco che per il Genoa Under 18 e il suo allenatore Gennaro Ruotolo, un nome mitico per il Grifone, potrebbe esserci un modulo 3-4-2-1: Deseri, capitan Arata e Barry dovrebbero essere i tre difensori davanti al portiere Consiglio; a centrocampo invece Venturino, Dodde, Grossi e Ahanor dovrebbero formare il reparto a quattro da destra a sinistra; sulla trequarti potrebbero invece agire Corengia e Romano a sostegno della prima punta Ekhator, considerati anche alcuni provvedimenti disciplinari.

L’allenatore giallorosso Tugberk Tanrivermis dovrebbe invece affidarsi al modulo 4-3-1-2 per la sua Roma Under 18, nel quale in porta schieriamo Kehayov; davanti a lui una difesa a quattro formata da Feola, Golia, Mirra e Reale, anche se in verità ci sono ancora possibili dubbi; a centrocampo potremmo invece vedere un terzetto con Della Rocca, Lopes e Tumminelli; infine, nell’attacco della Roma U18, ecco Levak che dovrebbe agire sulla trequarti, in appoggio ai due attaccanti Nardozi e Solbes.











© RIPRODUZIONE RISERVATA