DIRETTA ROMA ATALANTA U18/ Video streaming tv: meglio i giallorossi nei precedenti (oggi 11 giugno 2024)

DIRETTA ROMA ATALANTA U18: I TESTA A TESTA

Mentre aspettiamo la diretta di Roma Atalanta U18, possiamo ricordare i precedenti più recenti della semifinale scudetto Under 18. Ne identifichiamo nove, cioè quelli disputati dalla stagione 2019-2020 in poi con un bilancio nettamente favorevole alla Roma, che infatti ha ottenuto ben sei vittorie a fronte di un solo pareggio e due successi per l’Atalanta. Non solo: i nerazzurri avevano vinto le due sfide proprio della già citata stagione 2019-2020, ma da quel momento in poi l’Atalanta U18 ha ottenuto un solo pareggio (2-2 giovedì 24 febbraio 2022) contro i pari età della Roma.

Per il resto giallorossi scatenati con ben sei vittorie di cui una addirittura per 6-0, tra l’altro proprio nella semifinale scudetto del 2021. Con queste premesse, appare evidente che pure nel campionato in corso la Roma U18 abbia vinto entrambe le partite della stagione regolare: 4-3 casalingo all’andata domenica 28 gennaio 2024 e 0-1 esterno il 26 maggio scorso, riferimento davvero recente perché fu l’ultima partita della regular season. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

ROMA ATALANTA U18 IN STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Anche se non si tratterà di una vera e propria diretta tv di Roma Atalanta U18, ci saranno ben due modalità per seguire la semifinale scudetto degli Under 18, perché la diretta streaming video di Roma Atalanta U18 sarà garantita dalla piattaforma DAZN per i propri abbonati ed inoltre la partita di stasera sarà visibile anche sulla piattaforma federale VivoAzzurro TV.

ROMA ATALANTA U18: I NERAZZURRI CI RIPROVANO

Una serata con in premio un posto in una finale scudetto: questo ci attenderà oggi, martedì 11 giugno 2024, grazie alla diretta di Roma Atalanta U18, la seconda semifinale del campionato Under 18 che sarà in programma allo stadio Cino e Lillo Del Duca di Ascoli con fischio d’inizio alle ore 20.30. Ennesima conferma del fatto che i vivai di queste due società siano sicuramente fra i migliori a livello italiano, la diretta di Roma Atalanta U18 metterà quindi in palio un posto nella finale scudetto che indicherà gli eredi della Spal, vincitrice forse a sorpresa un anno fa.

Le premesse ci dicono che questa dovrebbe essere una partita incertissima: la Roma U18 infatti è stata seconda in stagione regolare mentre l’Atalanta U18 aveva chiuso al terzo posto. Semifinale migliore non avrebbe potuto esserci, l’Atalanta ha dovuto superare un precedente turno battendo per 4-0 il Cagliari mentre i giallorossi debuttano soltanto ora nella fase finale, le differenze però potrebbero essere minime e allora siamo davvero curiosi di scoprire che cosa ci dirà stasera la diretta di Roma Atalanta U18…

PROBABILI FORMAZIONI ROMA ATALANTA U18

Naturalmente possiamo parlare anche delle probabili formazioni per la diretta di Roma Atalanta U18. L’allenatore giallorosso Tugberk Tanrivermis dovrebbe affidarsi al modulo 4-3-3, nel quale in porta schieriamo Kehayov; davanti a lui da destra a sinistra una difesa a quattro formata da Cioffredi, Mirra, capitan Feola e Litti; a centrocampo potremmo invece vedere un terzetto con Lopes, Panico e Tumminelli; infine, nel tridente d’attacco per la Roma U18, ecco gli esterni Lulli e Nardozi ai fianchi del centravanti Solbes.

La risposta del’Atalanta U18 come si concretizzerà? L’allenatore nerazzurro Stefano Lorenzi dovrebbe prediligere un modulo 3-5-2: ecco Obric, Albè e Previtali che dovrebbero comporre la retroguardia a tre davanti al portiere Torriani; a centrocampo invece spazio a una folta linea a cinque da destra a sinistra con Asiatico, Cassa, Bonanomi, Riccio e Gobbo; infine ecco naturalmente i due attaccanti dei giovani nerazzurri bergamaschi, che dovrebbero essere Baldo e Camara.











