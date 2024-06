DIRETTA INTER GENOA U18/ Video streaming tv: otto precedenti in cinque anni (oggi 11 giugno 2024)

DIRETTA INTER GENOA U18: I TESTA A TESTA

In avvicinamento alla diretta di Inter Genoa U18, possiamo presentare i numeri dei precedenti per l’odierna semifinale scudetto Under 18. Dal 2019 in poi si contano otto precedenti, con un quadro che vede leggermente in vantaggio il Genoa Under 18 grazie a quattro vittorie, a fronte di tre successi per i pari età dell’Inter U18 e un solo pareggio. I rossoblù possono sorridere anche per altri motivi: innanzitutto, avevano vinto il 25 giugno 2021 la semifinale scudetto, che tre anni fa era quindi stata la stessa e vide il successo per 2-1 del Genoa.

Diretta/ Genoa Bologna (risultato finale 2-0): Thiago Motta saluta i suoi! (Serie A, 24 maggio 2024)

Non è tutto: nonostante l’Inter abbia chiuso la stagione regolare al primo posto in classifica, in questa stagione finora ha avuto proprio nel Genoa la sua bestia nera, con la sconfitta per 2-1 nella partita d’andata disputata in terra ligure domenica 12 novembre 2023 e poi un colpaccio dei rossoblù genovesi anche nel match di ritorno, terminato per 2-3 in casa dell’Inter in data lunedì 8 aprile scorso, per cui i nerazzurri avrebbero certamente preferito evitare questo incrocio così complicato per loro. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

Diretta/ Roma Genoa (risultato finale 1-0): vittoria in dieci con gol di Lukaku (Serie A, 19 maggio 2024)

INTER GENOA U18 IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Non avremo una “classica” diretta tv di Inter Genoa U18, ma attenzione perché in compenso ci sarà una doppia possibilità per seguire invece la diretta streaming video di Inter Genoa U18, dal momento che la piattaforma DAZN trasmetterà per i propri abbonati la partita di oggi pomeriggio, ma la semifinale scudetto degli Under 18 sarà visibile anche sulla piattaforma federale VivoAzzurro TV.

INTER GENOA U18: I NERAZZURRI CI RIPROVANO

Giugno è tempo di finali scudetto a livello giovanile e allora oggi pomeriggio, martedì 11 giugno 2024 con fischio d’inizio alle ore 17.00, avremo la diretta di Inter Genoa U18, la prima semifinale del campionato Under 18. L’appuntamento sarà allo stadio Del Conero di Ancona perché sono di nuovo le Marche ad organizzare le fasi finali, sotto i riflettori nella diretta di Inter Genoa U18 potrebbero esserci soprattutto i nerazzurri, che l’anno scorso erano stati finalisti però sconfitti dalla Spal e adesso inseguono di nuovo lo scudetto, che sarà poi assegnato giovedì.

DIRETTA/ Genoa Sassuolo Primavera (risultato finale 2-4): playoff per i neroverdi! (19 maggio 2024)

Un breve accenno è naturalmente doveroso sul cammino verso questa semifinale scudetto Under 18, che l’Inter U18 ha raggiunto grazie al primo posto nel girone unico con 70 punti in classifica, di conseguenza i nerazzurri hanno ottenuto il posto in semifinale mentre la rivale è stata decisa da un turno precedente. Qui il Genoa U18 è stato molto bravo, perché dopo il quinto posto in stagione regolare ha eliminato la Lazio che era stata quarta, guadagnandosi l’incrocio con i pari età nerazzurri: quale sarà il verdetto della diretta di Inter Genoa U18?

PROBABILI FORMAZIONI INTER GENOA U18

Scopriamo adesso le probabili formazioni per la diretta di Inter Genoa U18. L’allenatore nerazzurro Andrea Zanchetta dovrebbe scegliere il modulo 4-3-3, con questi possibili undici titolari: in porta Zamarian; davanti a lui la difesa a quattro formata da Re Cecconi, Garonetti, Maye e Della Mora da destra a sinistra; il terzetto di centrocampo potrebbe essere formato da Fois, Itraloni e capitan Tigani; infine, nel reparto offensivo dovrebbe esserci un tridente per l’Inter U18, con gli esterni Diallo e Pinotti ai fianchi del centravanti Vanzulli.

La risposta del Genoa U18 e del suo allenatore Gennaro Ruotolo, una vera leggenda dei rossoblù, potrebbe invece prevedere un modulo 3-4-1-2: Deseri, capitan Arata e Barry dovrebbero essere i tre difensori davanti al portiere Boschi; a centrocampo invece reparto a quattro con Venturino, Dodde, Grossi e Ahanor da destra a sinistra; qualche metro più avanti, ecco Carbone sulla trequarti, a sostegno dei due attaccanti che dovrebbero essere Romano ed Ekhator.











© RIPRODUZIONE RISERVATA