DIRETTA GIGANTE KRANJSKA GORA: AZZURRE AL TOP!

La diretta gigante Kranjska Gora inaugura il nuovo anno solare nella Coppa del Mondo 2024-2025 di sci alpino: la gara femminile viene infatti disputata sabato 4 gennaio, con la sua prima manche alle ore 9:30 e la seconda alle ore 12:30, siamo sulla Podkoren dove domani è previsto uno slalom e dunque si replica idealmente il programma della scorsa settimana, quando eravamo sulle nevi di Semmering e il gigante lo aveva vinto Federica Brignone, al secondo successo stagionale che l’aveva anche mandata in testa alla classifica generale di Coppa del Mondo, prima del sorpasso operato da Camille Rast e Zrinka Ljutic.

La croata ha vinto lo slalom della domenica con un vantaggio enorme sulla concorrenza, e ha fatto vedere di potersi giocare grandi cose; naturalmente per il globo il discorso si complica, perché Mikaela Shiffrin tornerà a essere protagonista e ci sono sciatrici più complete (la stessa Brignone e Lara Gut-Behrami, già in odore di vittoria oggi) ma per la diretta gigante Kranjska Gora potremmo assistere a una gara sorprendente perché in questa stagione abbiamo avuto anche risultati poco attesi, dunque si tratta di aspettare la prima sciatrice al cancelletto di partenza…

GIGANTE KRANJSKA GORA STREAMING VIDEO DIRETTA TV: DOVE VEDERE LA GARA

Come sempre la televisione di stato sarà il contenitore per la diretta gigante Kranjska Gora in tv: la gara di Coppa del Mondo viene trasmessa su Rai Sport HD e quindi l’appuntamento sarà visibile a tutti selezionando il canale 58 del digitale terrestre, ricordando naturalmente che le immagini saranno disponibili anche in diretta streaming video grazie a sito e applicazione di Rai Play.

Per chi invece volesse l’alternativa, ecco che questa prova odierna sarà anche su Eurosport: in questo caso parliamo del numero 210 del decoder satellitare, quindi solo gli abbonati potranno accedere al gigante Kranjska Gora che sarà anche in mobilità grazie all’applicazione Sky Go, senza costi aggiuntivi. CLICCA QUI PER LA DIRETTA GIGANTE KRANJSKA GORA IN STREAMING VIDEO RAIPLAY

DIRETTA GIGANTE KRANJSKA GORA: TANTE LE PROTAGONISTE

Ci stiamo avvicinando alla diretta gigante Kranjska Gora: una prova questa che è abbastanza classica in Coppa del Mondo, anche se bisogna dire che almeno in questa specialità al femminile le gare nella storia non sono tantissime. La Podkoren è però una pista che porta davvero bene all’Italia: tre anni fa Marta Bassino aveva timbrato una favolosa doppietta quando in programma c’erano due giganti consecutivi, la piemontese è poi salita sul podio due volte (terza e seconda) nelle due stagioni successive e lo stesso ha fatto Federica Brignone, seconda alle spalle della Shiffrin e davanti a Lara Gut-Behrami e poi capace di precedere la svizzera, ma battuta da Valérie Grenier.

Ecco perché la diretta gigante Kranjska Gora porta con sé tante speranze per i nostri colori: a Semmering abbiamo visto come la Brignone possa essere competitiva per vincere la Coppa del Mondo una seconda volta, ma attenzione alle tante protagoniste del circo bianco perché le già citate Rast e Ljutic, oltre a Sara Hector, Alice Robinson e naturalmente Gut-Behrami, hanno tutto per vincere. Chiaramente però l’Italia schiera una batteria di atlete non indifferente: Bassino ed Elena Curtoni, poi una Sofia Goggia che in gigante vuole fare il salto di qualità. Ci attendiamo allora grandi cose e una gara scoppiettante…