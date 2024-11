DIRETTA ITALIA ROMANIA U20: CORRADI CERCA UN’ALTRA VITTORIA

La Nazionale di Corradi torna in campo e lo fa con la diretta Italia Romania U20 valida per l’Elite League. Alle 14,00 di martedì 19 novembre 2024 andrà in scena un match tra due squadre che sono divise da soli due punti e potrebbero rimescolare la classifica. L’Italia arriva da una straordinaria rimonta in casa della Polonia che li ha visti rimontare da uno svantaggio di 2 a 0. Ha chiuso l’ultima giornata con un pareggio, invece, la Romania U20 che è riuscita fermare il Portogallo tra le mura amiche.

DIRETTA ITALIA ROMANIA U20, STREAMING VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

Per vedere la diretta Italia Romania U20 potrete collegarvi su Rai Sport che trasmetterà la partita in chiaro o in streaming su Rai Play. L’alternativa la proponiamo noi con una diretta testuale che vi racconterà le azioni salienti e le emozioni del match.

ITALIA ROMANIA U20, LE PROBABILI FORMAZIONI

Andiamo a dare uno sguardo alle probabili formazioni vedendo quali sono le scelte a disposizione di Corradi. Sarà 4-3-1-2 il modulo con Torriani sostenuto da una difesa formata da Bakoune, Idrissi, Chiarodia e Reale. Harder, Di Maggio e Lipani formeranno il trio di centrocampo con compiti sia difensivi che offensivi per equilibrare la squadra. Zeroli agirà sulla trequarti alle spalle di un duo offensivo formato da Konatè e Anghelé.

ITALIA ROMANIA U20, LE QUOTE

Vediamo insieme anche la considerazione che hanno i bookmakers per la diretta Italia Romania U20. William Hill propone la vittoria degli Azzurri a 1,29 contro l’8,50 per gli ospiti e il pareggio X che si ferma a quota 4,33.

