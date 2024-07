DIRETTA ITALIA IRLANDA DEL NORD U19/ Video streaming Rai: un precedente importante (Europei 2024, 18 luglio)

DIRETTA ITALIA IRLANDA DEL NORD U19: I TESTA A TESTA

Nella storia che ci accompagna verso la diretta di Italia Irlanda del Nord U19 dobbiamo parlare di quattro precedenti ufficiali e almeno due fatti curiosi: il primo è quello legato all’imbattibilità degli azzurrini, che non hanno mai perso addirittura vincendo tre partite con un pareggio. Il secondo fatto è invece quello delle ultime due partite, che incredibilmente sono terminate tutte 3-2: dunque vittorie sì, ma sudate come la più recente, l’amichevole dello scorso settembre in cui al Campo Comunale di Manzano ci eravamo imposti con i gol di Alessandro Bolzan, Fabio Parravicini e Nicolò Franzoni, tutti segnati nel primo tempo, mentre per l’Irlanda del Nord era arrivata la doppietta di Reece Evans.

Gli altri precedenti sono più datati: due nel 2010 e altri due nel 2003 e 2005, tutti per le qualificazioni agli Europei. Contro la nazionale nordirlandese avevamo vinto il playoff per accedere alla fase finale del torneo, una partita che si era risolta grazie a Mattia Destro che aveva infilato una doppietta e aveva realizzato il 3-2 dopo il pareggio di Conor McLaughlin, in precedenza Oliver Norwood aveva segnato un rigore ribaltato, nel finale della prima frazione, da una punizione dello stesso Destro e da Luca Tremolada. Da citare il fatto che McLaughlin si è già ritirato nel 2022, a nemmeno 32 anni. (agg. di Claudio Franceschini)

COME VEDERE LA DIRETTA DI ITALIA IRLANDA DEL NORD U19 IN STREAMING VIDEO TV

Come per la prima partita degli azzurrini agli Europei Under 19 2024, anche la diretta tv di Italia Irlanda del Nord U19 non dovrebbe essere disponibile ma ci sarà comunque un modo per assistere al match di oggi: infatti la sfida del girone A sarà affidata alla televisione di stato, che la proporrà su Rai Play Sport. Di conseguenza si tratterà di un appuntamento in diretta streaming video, al quale potrete accedere attivando i vostri dispositivi mobili (PC, tablet e smartphone) e visitando appunto il sito di Rai Play, oppure installare la relativa applicazione. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAIPLAY, ITALIA IRLANDA DEL NORD U19

ITALIA IRLANDA DEL NORD U19: PER BLINDARE LA SEMIFINALE!

Altro appuntamento con gli azzurrini agli Europei Under 19 2024: giovedì 18 giugno, alle ore 20:00 di casa nostra, si gioca la diretta di Italia Irlanda del Nord U19 che rappresenta la seconda giornata nel girone A. Siamo a Larne, all’Inver Park: all’esordio l’Italia ha rimontato e battuto la Norvegia grazie ai gol di Di Maggio e Zeroli e così si è garantita una vittoria importante, perché la formula degli Europei prevede che le prime due nazionali accedano alla semifinale e già aver vinto la prima partita ci ha messo in una buonissima posizione, a patto che adesso si continui su questa falsariga.

L’Italia U19 è campione in carica, ma di quel gruppo che l’anno scorso aveva conquistato gli Europei sotto la guida di Alberto Bollini non è rimasto molto perché nel frattempo c’è stato il ricambio generazionale; tuttavia la nazionale che sta giocando questa manifestazione ha buoni valori e ci sono tutte le possibilità di un bis. Vedremo cosa succederà nella diretta di Italia Irlanda del Nord U19, aspettando che la partita prenda il via possiamo fare qualche rapido aggiornamento sulle scelte da parte dei due CT leggendo insieme le probabili formazioni.

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA IRLANDA DEL NORD U19

Possiamo ipotizzare che Bernardo Corradi confermi il 4-3-1-2 che ha battuto la Norvegia, per poi eventualmente lasciarsi un po’ di turnover contro l’Ucraina: quindi per la diretta Italia Irlanda del Nord U19 ecco ancora Renato Marin in porta con Chiarodia e Filippo Mané centrali, Magni e Bartesaghi i due terzini con un centrocampo che sarebbe comandato da Lipani, con le due mezzali titolari in Di Maggio e Ciammaglichella e poi Zeroli che si stacca da questa linea andando a fare il trequartista, piazzandosi alle spalle di Pafundi e Ebone schierati come attaccanti.

Nell’Irlanda del Nord U19 di Gareth McAuley possiamo pensare a un 3-5-2 secondo l’elenco dei convocati: in porta Pierce Charles, come centrali potremmo avere McCallion, Barr e Briggs mentre a spingere sulle corsie laterali sarebbero Trickett a destra e Brendan Hamilton a sinistra, entrambi comunque con facoltà di rientrare (più sulla mancina, con cui si può formare una difesa a quattro). Al centro del campo la regia di Joel Thompson con McClure e Jack Doherty che possono essere le mezzali, in avanti invece giocheranno due tra Braiden Graham, Glenfield e Reece Evans.











