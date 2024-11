DIRETTA ITALIA UCRAINA U21: I TESTA A TESTA

Avvicinandoci alla diretta Italia Ucraina U21 leggiamo il quadro dei precedenti tra queste due nazionali, che sono ufficialmente cinque: le ultime due partite sono state amichevoli, una risale già al 2013 mentre lo scorso anno gli azzurrini avevano vinto 3-1 a Reggio Calabria, trovando i gol di Matteo Lovato e Lorenzo Colombo che aveva realizzato una doppietta. Per trovare gli altri incroci bisogna tornare più indietro nel tempo: nel girone di qualificazione agli Europei avevamo perso 2-1 in trasferta e vinto con lo stesso risultato (gol di Raffaele Ametrano e autorete di Sergiy Krukovets) nell’ormai lontano 1995.

L’altro episodio ci ha visto vincere 1-0 nel maggio 2006 e in quel caso era la fase finale degli Europei, dunque il bilancio nella diretta Italia Ucraina U21 sorride nettamente alla nostra nazionale: quella sera a firmare la rete decisiva era stato Giorgio Chiellini al 90’ minuto, per completare le informazioni relative al testa a testa possiamo dire che l’amichevole andata in scena undici anni fa, nel mese di marzo, era stata giocata a Bassano del Grappa e l’aveva risolta Ciro Immobile, era la nazionale di Devis Mangia che poi sarebbe arrivata seconda agli Europei qualche mese più tardi, perdendo la finale contro la Spagna. (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA ITALIA UCRAINA U21, STREAMING VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

Per seguire l’amichevole della diretta Italia Ucraina U21 sarà possibile collegarsi con Rai 2 che trasmetterà la partita della Nazionale in chiaro. Sarà anche disponibile la nostra diretta testuale che vi racconterà il match attraverso aggiornamenti costanti. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAIPLAY ITALIA UCRAINA U21

DIRETTA ITALIA UCRAINA U21, NUNZIATA CERCA CONFERME IN QUESTA SFIDA

Ultima amichevole per questa sosta in campo il 19 novembre 2024 alle ore 18,15 con la diretta Italia Ucraina U21 al Picco di La Spezia. Ad affrontarsi saranno due nazionali ricche di talento e pronte a giocarsi la vittoria anche se non c’è nulla in palio. L’Italia di Nunziata arriva a questo match dopo un pareggio per 2 a 2 contro la Francia arrivato subendo una dolorosa rimonta da un vantaggio di 2 a 0. Ha pareggiato anche l’Ucraina nell’ultima partita che è terminata con un 3 a 3 in casa del Portogallo rimontando due reti.

ITALIA UCRAINA U21, LE PROBABILI FORMAZIONI

Nunziata riproporrà il suo 4-3-2-1 con Desplanches in porta sostenuto da una difesa formata da Kayode, Coppola, Pirola e Ruggeri. Prati giocherà da mediano con Casadei e Ndour che saranno le mezz’ali di inserimento. Volpato, Gnonto e Ambrosino andranno a completare il tridente offensivo.

Sarà 4-2-3-1, invece, per l’Ucraina di Melgosa che andrà in campo con Gusev, Kozik, Batagov e Roman davanti alla porta difesa da Yermakov. Melnychenko e Lyakh saranno i due mediana a sostegno di una trequarti formata da Veleten, Tsarenko e Bragaru con Gorbach unica punta.

ITALIA UCRAINA U21, LE QUOTE

Vediamo insieme le quote per la diretta Italia Ucraina U21 utilizzando le proposte di AdmiralBet. La vittoria per gli Azzurri è data a 1,65 contro il 2 per gli ospiti a 4,65 e il pareggio X a 3,65.