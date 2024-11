DIRETTA ITALIA FRANCIA U21: TESTA A TESTA

Naturalmente è ricchissima la storia che ci accompagna verso la diretta Italia Francia U21, si copre un quarto di secolo con i dieci precedenti più recenti, a cominciare dal mese di novembre 1999 – cioè davvero esattamente 25 anni fa – con il playoff vinto dagli Azzurrini grazie alpeggio per 1-1 in Francia e alla vittoria al ritorno per 2-1 in Italia sulla strada del trionfo agli Europei di categoria dell’anno successivo.

Da allora è iniziata una lunga serie di amichevoli, in totale sette disputate fra il 2002 e il 2018 con una sola vittoria dell’Italia, tre pareggi e altrettanti successi per la Francia Under 21, che in questo modo è passata in vantaggio nel testa a testa degli scontri diretti, una superiorità confermata vincendo giovedì 22 giugno 2023 anche il primo match ufficiale del XXI secolo, la partita disputata alla Cluj Arena della omonima città della Romania per gli Europei Under 21 dello scorso anno, terminata non senza discussioni con la vittoria transalpina per 2-1 con i gol di Kalimuendo e Barcola, mentre per l’Italia aveva temporaneamente pareggiato Pellegri. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

ITALIA FRANCIA U21 IN DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE L’AMICHEVOLE

Per tutti i tifosi e gli appassionati ci sarà l’opportunità di vivere quindi un bel venerdì pomeriggio di calcio con la diretta Italia Francia U21 in tv, che sarà garantita in chiaro per tutti su Rai Sport HD, il canale numero 58 del telecomando. Di conseguenza, la Rai garantirà a tutti gratuitamente tramite il sito o l’app di Rai Play anche la diretta Italia Francia U21 in streaming video.

AMICHEVOLE DI GRANDE VALORE AD EMPOLI

Lo stadio Carlo Castellani di Empoli è pronto ad ospitare la diretta Italia Francia U21, un’amichevole di lusso per la nostra Nazionale Under 21, che è fissata per oggi pomeriggio venerdì 15 novembre 2024, con il fischio d’inizio alle ore 16.15. I ragazzi del c.t. Carmine Nunziata hanno conquistato la qualificazione per gli Europei 2025 e quindi adesso ci si lavora già per arrivare pronti al grande evento: la finestra di novembre ci propone quindi due amichevoli, oggi la diretta Italia Francia U21 e martedì prossimo contro l’Ucraina a La Spezia.

Confrontarsi con un’altra big del calcio europeo come la Francia (anche se ha fatto più fatica del previsto a qualificarsi) sarà sicuramente un’occasione preziosa per avere un riferimento migliore, come ha affermato lo stesso Nunziata nella presentazione di questa coppia di amichevoli. Bisogna confermare i punti di forza e lavorare sui punti deboli: giugno 2025 non è così vicino, ma nemmeno lontano, anche perché non ci sarà tantissimo tempo per lavorare insieme nei prossimi mesi. Aggiungeteci la storica rivalità con i cugini ed è facile capire perché sia grande l’attesa per la diretta Italia Francia U21…

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA FRANCIA U21

Naturalmente è importante scoprire quali spunti ci offrono le probabili formazioni per la diretta Italia Francia U21. Il modulo di riferimento potrebbe essere il 4-3-2-1 ad albero di Natale, con Desplanches tra i pali; davanti a lui Kayode terzino destro, i due centrali Ghilardi e Bertola, infine Ruggeri sulla corsia mancina; a centrocampo da registrare l’assenza di Bove, quindi potrebbe esserci uno tra Miretti e Casadei insieme a Prati e Ndour; infine il reparto offensivo dovrebbe presentare Baldanzi e Gnonto sulla trequarti a supporto della prima punta Esposito, oppure Koleosho al fianco del romanista, con Gnonto che agirebbe da prima punta.

Per la Francia Under 21 invece il commissario tecnico è Gérald Baticle e il suo modulo di riferimento potrebbe essere il 4-3-3, nel quale proviamo ad indicare questi possibili undici titolari: Restes in porta; davanti a lui la difesa a quattro formata da Sildillia, Gusto, Mawissa e Merlin; a centrocampo invece Akliouche, l’ex interista Agoumè e Millot; infine il tridente offensivo dei transalpini, con il laziale Tchaouna a destra, Kalimuendo come prima punta e Cherki in qualità di ala sinistra.