CALCIOMERCATO MILAN, OKAFOR PIACE IN GERMANIA E INGHILTERRA

Il calciomercato Milan sta entrando nel vivo e una delle zone più importanti da sistemare è quella offensiva con la squadra di Fonseca che sta inaspettatamente faticando a trovare la via del gol e cerca nuovi nomi in grado di rinnovare il reparto. A fare le spese di questa politica potrebbe essere lo svizzero Noah Okafor che, dopo una prima giornata con gol, sta vivendo un momento di totale difficoltà e non è mai riuscito ad incidere quando è stato chiamato in causa da Fonseca.

Lo svizzero è l’attuale sostituto di Leao ma dà addirittura meno equilibrio alla squadra rispetto al portoghese che ha sviluppato un’etica difensiva che ad Okafor ancora manca. I club interessati al classe 2000 non sono ancora noti ma provengono da campionato tedesco e da quello inglese che potrebbe essere molto più congeniali allo stile di gioco dello svizzero che ha bisogno di rilanciarsi dopo questo momento buio della sua ancora giovane carriera.

CALCIOMERCATO MILAN, PIACE PARISI COME VICE THEO HERNANDEZ

Caldo anche l’asse tra Milano e Firenze con il calciomercato Milan che sta cercando un terzino in grado di sostituire Theo Hernandez e avrebbe messo gli occhi sui due calciatori meno utilizzati in questo inizio di stagione da Palladino. Cristiano Biraghi e Fabiano Parisi sono seguiti da vicino dai dirigenti rossoneri che potrebbero tentare l’affondo già a gennaio per completare una rosa che rischia di scoprirsi ulteriormente sui terzini con Terracciano pronto a lasciare Milanello. Il preferito è Fabiano Parisi che è un classe 2000 e non sta trovando il giusto minutaggio a Firenze perché chiuso dalle ottime prestazioni di un Gosens che gli ha tolto il posto e gli sta lasciando solo qualche partita di Conference League. Vista la situazione complicata con Theo Hernandez, al Milan piacerebbe molto puntare su un giovane come Parisi che potrebbe garantire copertura anche in caso di cessione del terzino francese che ha ammiratori in tutta Europa.