DIRETTA LECCE MILAN PRIMAVERA: LA CAPOLISTA VA IN PUGLIA

La diretta Lecce Milan Primavera ci attende alle ore 11.00 di oggi, sabato 23 novembre 2024, e sarà allora una mattina molto vivace, perché in Puglia per la dodicesima giornata del Campionato Primavera 1 arrivano i rossoneri che sono capolista in classifica a quota 22 punti, anche se in compagnia in un gruppo decisamente folto. Meglio allora non fare troppi calcoli e pensare invece partita per partita, come d’altronde al Milan Primavera di recente riesce benissimo, considerate le ultime tre vittorie consecutive che hanno rafforzato le ambizioni rossonere.

Di conseguenza sarà intrigante l’appuntamento con la diretta Lecce Milan Primavera, che invece visto dall’ottica salentina sarà un esame tosto. Il Lecce Primavera era partito bene ma poi si è spento, infatti i giallorossi non vincono da ben sette giornate e sono reduci da due sconfitte consecutive prima della sosta, che è arrivata dunque provvidenziale dal punto di vista pugliese. Sulla carta quindi non dovrebbe esserci molta storia, ma il calcio è sempre ricco di sorprese e allora vedremo cosa ci dirà la diretta Lecce Milan Primavera…

LECCE MILAN PRIMAVERA IN STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE

Nulla di nuovo da segnalare da questo punto di vista, ma è comunque bene ribadire che la diretta Lecce Milan Primavera in tv sarà visibile sui canali di Sportitalia, che pure in questa stagione garantiscono la visione in chiaro di tutte le partite del Campionato Primavera 1. Di conseguenza il sito Internet e l’app di Sportitalia offriranno anche il servizio della diretta streaming video Lecce Milan Primavera gratuitamente per tutti.

PROBABILI FORMAZIONI LECCE MILAN PRIMAVERA

Andiamo adesso alla scoperta delle probabili formazioni per la diretta Lecce Milan Primavera. Squalificato Rafailă, per mister Giuseppe Scurto il portiere titolare potrebbe essere Verdosci, protetto da Ubani, Pehlivanov, Esposito e Addo nella difesa a quattro del Lecce Primavera, schierato secondo il modulo 4-3-3. A centrocampo i titolari giallorossi potrebbero essere Kovac, Gorter e Yilmaz, infine il tridente d’attacco potrebbe prevedere le ali Winkelmann e Delle Monache ai fianchi del centravanti Kodor.

La risposta degli ospiti allenati da Federico Guidi potrebbe prevedere un modulo 4-2-3-1 per il Milan Primavera, con Raveyre in porta; la difesa a quattro con Bakoune, Minotti, Dutu e Tartaglia da destra a sinistra; in mediana la coppia formata da Perin e Sala; i due esterni offensivi potrebbero invece essere Ossola a destra e Bonomi a sinistra, ai fianchi del trequartista Liberali alle spalle di Scotti, che dovrebbe essere il centravanti.