DIRETTA MILAN MANCHESTER CITY: AMICHEVOLE DI LUSSO!

La diretta Milan Manchester City ci consegna un’amichevole di lusso: a mezzanotte di domenica 28 luglio infatti si gioca presso lo Yankee Stadium di New York, l’orario indicato è ovviamente quello italiano e il Milan fa così il suo esordio nel Soccer Champions Tour 2024, un mini-torneo che di fatto segue la International Champions Cup degli anni precedenti e prevede la partecipazione anche di Barcellona, Chelsea e Real Madrid. Una sorta di appuntamento importante per il Milan, che sta pian piano ritrovando anche i suoi nazionali: i rossoneri a dire il vero devono ancora muoversi concretamente in tema di calciomercato, dunque l’amichevole di stanotte sarà a scartamento ridotto.

Questo sarà vero anche e soprattutto per il Manchester City, privo di tanti dei suoi giocatori migliori: Pep Guardiola, che punta a difendere la Premier League e provare nuovamente a vincere la Champions League, andrà in campo con tutta probabilità con una formazione zeppa di giovani, in attesa di riabbracciare tutti. Vedremo come andrà la diretta di Milan Manchester City, comunque un appuntamento da non perdere; nell’attesa noi possiamo fare qualche rapida considerazione sulle scelte di campo, andando a leggere insieme le probabili formazioni della partita del Soccer Champions Tour 2024.

DIRETTA MILAN MANCHESTER CITY STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Abbiamo la notizia che la diretta Milan Manchester City, così come le altre partite del Soccer Champions Tour, sarà trasmessa in chiaro: a occuparsi della messa in onda sarà infatti Sportitalia, che sta dando ampio risalto alle amichevoli estive e fornirà questo big match sul suo canale principale, che trovate al numero 60 del digitale terrestre, con la possibilità della diretta streaming video grazie al sito ufficiale o alla relativa applicazione. Stando alle ultime informazioni ricevute, la diretta Milan Manchester City dovrebbe essere disponibile in mobilità anche sulla piattaforma DAZN, per la quale sarà necessario sottoscrivere un abbonamento.

DIRETTA MILAN MANCHESTER CITY: LE PROBABILI FORMAZIONI

Nella diretta Milan Manchester City Paulo Fonseca inizierà a testare davvero la sua squadra: come detto è tornato qualche titolare, perciò possiamo disegnare i rossoneri con Sportiello in porta e una linea difensiva con Tomori, Thiaw e Gabbia ad alternarsi al centro mentre a destra giocherà Calabria, con un giovane che potrebbe essere schierato sull’altro versante oppure Alessandro Florenzi adattato. Spazio poi a un centrocampo con Musah che è disponibile, con lui ci sono anche Pobega e Bennacer; davanti sono già tornati Rafael Leao e Pulisic che potrebbero coprire gli esterni, con Loftus-Cheek a fare da trequartista centrale e una prima punta che potrebbe essere Luka Jovic.

Per quanto riguarda Guardiola, la diretta Milan Manchester City prevede comunque la presenza di Grealish e Haaland: il primo sorprendentemente non convocato dall’Inghilterra, il secondo non qualificato con la sua Norvegia. Entrambi dovrebbero essere titolari, al pari di Kalvin Phillips che cerca la stagione del rilancio anche se, a dire il vero, potrebbe essere mandato in prestito se non addirittura venduto. Da valutare la presenza di Bernardo Silva, tutti gli altri big saranno assenti; giocherà invece, o dovrebbe farlo, il portiere brasiliano Ederson anche se negli ultimi giorni si è parlato concretamente di una possibile cessione in Arabia Saudita, scenario al quale ha aperto lo stesso Guardiola.