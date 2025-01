DIRETTA MONACO ASTON VILLA (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

Ormai siamo arrivati alla diretta Monaco Aston Villa, sfida davvero intrigante in questa giornata di Champions League: è sempre molto ondivago il passo della squadra inglese, che in Premier League è imbattuta da quattro giornate e ha anche fermato l’Arsenal all’Emirates, ma in trasferta non trova la giusta continuità e infatti ha perso tre sfide della verità contro Chelsea, Nottingham Forest e Newcastle, quelle che avrebbero potuto rappresentare l’esame di maturità e invece ci dicono che l’Aston Villa da trasferta, vincendo al Goodison Park contro l’Everton, ha ritrovato un successo esterno che in campionato mancava addirittura da tre mesi, inoltre già sei sconfitte in tutto il torneo.

In Champions League, dopo aver subito un solo gol (su rigore regalato, peraltro), ne sono arrivati due incassati nel sesto turno: indolori perché i Villans hanno comunque battuto il Lipsia in trasferta, ma forse anche un segnale di un calo che Unai Emery dovrà ora essere bravo a gestire. Scopriremo presto cosa succederà sul terreno di gioco del Louis II perché le due squadre stanno per fare il loro ingresso in campo, e allora anche noi possiamo prendere posto e seguire insieme questa emozionante diretta Monaco Aston Villa! (agg. di Claudio Franceschini)

MONACO ASTON VILLA IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE

Potremo seguire su Sky Sport la diretta Monaco Aston Villa in tv; l’abbonamento serve pure per la diretta streaming video, offerta agli abbonati con Sky Go o Now TV.

MONACO ASTON VILLA: PUNTI MOLTO PESANTI

Con la diretta Monaco Aston Villa saremo davvero nel vivo della lotta nell’ancora incerta fase campionato della Champions League: la posta in palio è sempre più alta, allo Stade Louis II andrà in scena alle ore 18.45 di oggi, martedì 21 gennaio 2025, una partita che saranno davvero intanto a seguire con la massima attenzione. Cominciamo con uno sguardo alla classifica, che ci ricorda come alla vigilia della diretta Monaco Aston Villa i monegaschi abbiano 10 punti e gli inglesi invece 13, siamo nella fascia che riguarda da vicino anche le squadre italiane e ogni punto potrebbe fare la differenza.

L’Aston Villa culla sogni di ritorno ai vertici del calcio europeo, dopo la vittoria sul campo del Lipsia a dicembre nel mirino potrebbe esserci anche una posizione fra le prime otto, per la quale però sarebbe fondamentale fare bene anche nel Principato. Nell’ultimo impegno casalingo del girone tuttavia si gioca molto il Monaco, che era partito alla grande mai poi è stato un po’ ridimensionato da due sconfitte consecutive. Oggi quindi per la squadra di casa sarà fondamentale rilanciarsi, altrimenti potrebbero essere clamorosamente a rischio anche i playoff. Difficile chiedere di più alla diretta Monaco Aston Villa, quale sarà il verdetto del campo?

PROBABILI FORMAZIONI MONACO ASTON VILLA

Qualche osservazione è d’obbligo per le probabili formazioni nella diretta Monaco Aston Villa. Per i padroni di casa ci attendiamo Caio Henrique, Kehrer, Singo e Vanderson come possibili titolari nella difesa a quattro davanti al portiere Majecki; a centrocampo ecco la coppia Camara-Zakaria; esterno destro offensivo sarà invece Ben Seghir, con il trequartista centrale Golovin e l’ala sinistra Akliouche alle spalle della prima punta Embolo.

L’Aston Villa arriva nel Principato in realtà con qualche assente in più, compreso lo squalificato Diego Carlos: diamo spazio naturalmente al portiere iridato Martínez, protetto dai quattro difensori Cash, Konsa, Mings e Digne; modulo 4-2-3-1 per i Villans, in mediana indichiamo Kamara e Onana, anche se quest’ultimo non è al top e quindi andrà verificato; sulla trequarti invece fiducia all’ala destra Bailey, con Tielemans in posizione centrale e Ramsey a sinistra; infine sarà Watkins il centravanti.

INDAGHIAMO SU PRONOSTICO E QUOTE

La diretta Monaco Aston Villa può essere presentata anche tramite le quote Snai per il pronostico. Le differenze sono minime fra il segno 1 (2,45) e il segno 2 (2,75), potrebbe allora essere intrigante puntare sul pareggio, con il segno X che varrebbe 3,50 volte la posta in palio.