DIRETTA MONZA NUOVA CAMUNIA/ Video streaming tv: il precedente dello scorso anno (amichevole, 17 luglio 2024)

Parlando della diretta di Monza Nuova Camunia possiamo certamente dire che questa amichevole era già andata in scena lo scorso anno, come preparazione estiva della squadra brianzola: il Monza naturalmente era allenato da Raffaele Palladino, confermato in panchina dopo essere subentrato, nell’ottobre precedente, all’esonerato Giovanni Stroppa conducendo il Monza a una straordinaria salvezza con tanto di quota 50 punti toccata e superata e una posizione a metà della classifica. Contro la Nuova Camunia i brianzoli avevano giocato il 15 luglio: ne era chiaramente venuta fuori una goleada, la squadra aveva vinto 11-0.

Il primo gol della stagione, volendolo chiamare così, lo aveva firmato Samuele Birindelli; prima dell’intervallo il Monza aveva segnato altre tre volte con Armando Izzo, Andrea Colpani e un rigore di Matteo Pessina. Il secondo tempo si era aperto nel segno di Mirko Maric: l’attaccante aveva segnato ben quattro gol e due avevano portato la firma di Patrick Ciurria, mentre il sigillo finale era stato di José Machin. Una bella giornata per il Monza anche se chiaramente il risultato non era in discussione, ora però sarà quantomeno curioso scoprire se i brianzoli riusciranno a segnare anche più reti rispetto a quelle di un anno fa. (agg. di Claudio Franceschini)

COME VEDERE LA DIRETTA DI MONZA NUOVA CAMUNIA IN STREAMING VIDEO TV

La diretta tv di Monza Nuova Camunia potrebbe non essere trasmessa sui canali della nostra televisione: al momento infatti non sono state fornite indicazioni utili circa una messa in onda di questa amichevole e questo, naturalmente, significherebbe non avere a disposizione nemmeno un servizio di diretta streaming video per assistere all’evento. In alternativa gli appassionati potranno comunque consultare, per le informazioni utili, gli account ufficiali che il Monza mette a disposizione liberamente sui social network, in particolare consigliamo le pagine di Facebook e X.

MONZA NUOVA CAMUNIA: ALTRA AMICHEVOLE PER NESTA

Seconda amichevole estiva per Alessandro Nesta, ma la diretta di Monza Nuova Camunia, che si gioca alle ore 17:00 di mercoledì 17 luglio, è di fatto la prima perché tre giorni fa è andata in scena una sgambata in famiglia, il Monza Bianco ha affrontato il Monza Rosso in un match diviso in tre mini-tempi che si sono chiusi sul risultato di 1-1. Presso il Centro Sportivo di Temù, in Alta Valle Camonica, i brianzoli tornano in campo oggi e a dire il vero sarà un’altra sgambata contro una selezione locale che sarà una sorta di sparring partner per valutare i carichi di lavoro fino a qui.

Come già detto nei giorni scorsi il Monza sta provando a migliorare la sua rosa in sede di calciomercato, bisogna ancora sistemare qualcosa e Adriano Galliani, nel corso della presentazione di Nesta, ha parlato di alcuni nomi che stanno circolando pur senza entrare nel merito, come suo solito. Staremo a vedere, intanto però bisogna assistere a questa diretta di Monza Nuova Camunia e allora mettiamoci comodi iniziando a scoprire in che modo l’allenatore dei brianzoli potrebbe disporre la sua squadra sul terreno di gioco di Temù.

PROBABILI FORMAZIONI MONZA NUOVA CAMUNIA

Idealmente nella diretta di Monza Nuova Camunia potremmo vedere una sorta di mix tra le due squadre che si sono affrontate domenica. Il modulo che Nesta sta utilizzando sembra essere il 3-4-2-1; dunque possiamo puntare su Sorrentino come portiere con una difesa nella quale possono agire Izzo, Pablo Marì e Bettella, sulle corsie laterali invece ecco Birindelli a destra e poi il ballottaggio, o sarebbe meglio dire staffetta, tra Kyriakopoulos e D’Alessandro sull’altro versante, ovviamente due laterali che hanno caratteristiche diverse.

Avremmo poi una zona centrale nella quale possono agire Pessina e Valoti; sulla trequarti le opzioni non mancano, una è Caprari che potrebbe dividere questa linea del campo con Samuele Vignato, poi attenzione a Dany Mota che nell’amichevole in famiglia ha fatto qualche passo indietro rispetto al solito e potrebbe essere riproposto come trequartista. Da prima punta si alterneranno Petagna e Djuric, peraltro i due giocatori che sono andati in gol nel primo test e che, almeno per il momento, si contenderanno la maglia di centravanti nel nuovo Monza.











