Video/ Monza Bianco Monza Rosso (1-1) gol e highlights: la prima rete è di Petagna! (14 luglio 2024)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI MONZA BIANCO MONZA ROSSO: LA SINTESI

Al Campo Sportivo Comunale di Temù, in provincia di Brescia, le formazioni di Monza Bianco e Monza Rosso non si fanno del male concludendo la prima sfida del ritiro di Pontedilegno-Tonale con un pareggio per 1 a 1 come vedremo nelle immagini video dei gol e highlights. Nelle prime battute dell’amichevole, divisa in tre mini-tempi, le due compagini allenate dal nuovo allenatore Alessandro Nesta cominciano a giocare con un buon ritmo ed è Kyriakopoulos per la squadra in maglia rossa a tentare la conclusione spedendo la sfera di poco largo rispetto all’incrocio dei pali di sinistro verso il 12′.

Nella seconda mini-frazione di gioco suonano la carica anche i bianchi con il tiro provato da Marras al 20′ ed è il suo compagno Andrea Petagna a trovare il gol che sblocca il punteggio del match al 21′ tramite un colpo di testa vincente sull’assist dalla sinistra offertogli da D’Alessandro. L’ex Milan e Napoli, sebbene in un impegno non ufficiale, realizza così la prima rete del Monza per quanto riguarda la stagione 2024/2025.

Nel finale, ovvero nel terzo mini-tempo, Petagna prova a diventare pure assist-man ispirando Birindelli che non ha tuttavia fortuna e, sul fronte opposto, sia Bondo che Kyriakopoulos non battono l’attento portiere Sorrentino. Il gol del pari definitivo arriva quindi al 41′ quando Milan Djuric si impossessa di un pallone sporco e infila la sfera in rete da distanza ravvicinata. Nell’ultima parte dell’incontro il tiro-cross insidioso del solito Petagna non si insacca come vorrebbe l’attaccante, facendolo dunque disperare per l’eventuale doppietta mancata.

Ricordiamo infine che il Monza tornerà in campo sempre in quel di Temù il prossimo mercoledì 17 luglio quando avrà la possibilità di disputare un’amichevole contro la società del Nuova Camunia mentre il 20 di luglio affronterà invece il Palermo in un test più difficile rispetto ai precedenti contro la formazione che milita attualmente nel campionato di Serie B.

