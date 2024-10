DIRETTA MOTOGP STREAMING: BINDER PRIMO NELLE PRE-QUALIFICHE

Brad Binder al comando della classifica dei tempi delle pre-qualifiche è stato il verdetto principale per la diretta MotoGp nel venerdì del Gran Premio del Giappone 2024 di MotoGp. Il pilota sudafricano della Ktm ha fermato il cronometro sul tempo di 1’43”436 per precedere Marc Marquez e Jorge Martin, con la quarta posizione per Pedro Acosta davanti ad Enea Bastianini, quinto e primo degli italiani. Infatti Francesco Bagnaia è stato settimo, alle spalle anche di Mavericks Vinales, pensando più al passo.

La prima sessione FP1 della diretta MotoGp era stata condizionata dall’arrivo della pioggia dopo circa un quarto d’ora e aveva visto al primo posto Pecco Bagnaia con il tempo di 1’45”209 davanti a Jorge Martin, staccato di poco più di un decimo, con Fabio Di Giannantonio in terza posizione. Attenzione proprio al meteo, che in effetti potrebbe essere una variabile anche nei giorni seguenti. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

TAPPA AL GP GIAPPONE 2024 MOTEGI!

Manca sempre meno alla diretta MotoGp per il Gp Giappone 2024: siamo sul circuito di Motegi, snodo storico del Motomondiale che venerdì 4 ottobre apre come sempre alle prime due sessioni di prove libere. Possiamo subito parlare degli orari, sottolineando che sarà necessaria almeno una levataccia: la FP1 infatti prenderà il via alle ore 3:45 – chiaramente fuso italiano – mentre per la FP2 l’appuntamento è alle ore 8:00 e va anche ricordato che ciascuna sessione di prove libere avrà la durata di 45 minuti. Il Gp Giappone 2024 è importantissimo per la diretta MotoGp: mancano cinque weekend al termine e nello stint asiatico ci si gioca facilmente un pezzo di titolo Mondiale.

Una settimana fa eravamo in Indonesia, dove Pecco Bagnaia e Jorge Martin si sono chiamati e risposti a vicenda tra Sprint e gara lunga: alla fine è stato quasi un nulla di fatto, Nuvola Rossa ha recuperato qualcosa ma stiamo parlando davvero di una manciata di punti e il vantaggio dello spagnolo rimane di 21 lunghezze. Non sono sufficienti per permettere a Martin di gestire ma il coltello dalla parte del manico ce l’ha comunque lui, noi comunque per la diretta MotoGp dobbiamo iniziare a parlare delle prove libere che tra poco ci faranno compagnia inaugurando il Gp Giappone 2024 a Motegi.

MOTOGP IN STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE IL GP GIAPPONE 2024 MOTEGI

Possiamo naturalmente ricordare che la diretta MotoGp viene fornita, per il venerdì dedicato alle prove libere, solo agli abbonati della televisione satellitare: come sempre l’appuntamento con FP1 e FP2 è su Sky Sport MotoGp, il canale dedicato che trovate al numero 208 del decoder e che trasmetterà integralmente in tv le due sessioni del Gp Giappone 2024 a Motegi. Non è prevista in alcun caso la copertura in chiaro dell’evento, eventualmente la diretta MotoGp accessibile a tutti rimane quella della domenica con la gara, a volte in differita su Tv8.

Adesso però dobbiamo anche parlare della MotoGp in streaming video, perché ovviamente tutti i clienti del satellite potranno assistere alle prove libere anche in mobilità: sappiamo ormai che questa possibilità viene garantita dall’applicazione Sky Go che è attivabile senza costi aggiuntivi, inoltre lo streaming video per la diretta MotoGp è un’opzione che riguarda anche la piattaforma Now Tv, ma anche per questa dovrete aver sottoscritto un abbonamento.

DIRETTA MOTOGP: COME SI ARRIVA AL GP GIAPPONE 2024?

È davvero tempo di diretta MotoGp, si avvicina la prima sessione di prove libere per il Gp Giappone 2024 che l’anno scorso aveva avuto un esito negativo per Pecco Bagnaia. Era stato infatti Jorge Martin a timbrare una straordinaria doppietta, vincendo sia la Sprint che la gara lunga; in quel momento sembrava che lo spagnolo della Pramac avesse le mani sul Mondiale, ma poi era arrivata la sanguinosissima caduta in Indonesia grazie alla quale Bagnaia era riuscito alla fine a fare il bis. Oggi la situazione sorride nuovamente a Martin entrando nella diretta MotoGp per il Gp Giappone 2024, ma è anche uno scenario aperto a qualunque risultato.

Possiamo anche dire che verosimilmente né Enea Bastianini né Marc Marquez riusciranno più a vincere il Mondiale avendo fatto registrare uno zero nella domenica di Mandalika, ma attenzione perché sono altamente competitivi anche per vincere le gare e dunque potrebbero togliere punti ai due rivali, lo stesso si può dire di un Pedro Acosta che dopo un leggero periodo di appannamento sembra davvero tornato in auge come ha dimostrato con il secondo posto di domenica scorsa. Staremo allora a vedere, ma prima con la diretta MotoGp dobbiamo appunto parlare delle prove libere per questo Gp Giappone 2024 a Motegi.