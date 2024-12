DIRETTA NOVARA LUMEZZANE, TESTA A TESTA

Prima di immergerci nel rettangolo verde della diretta di Novara Lumezzane, facciamo un passo indietro in favore della storia di questa rivalità con i testa a testa storici che guardano ai precedenti di questo match. In totale, prima della gara che andremo a commentare, abbiamo tre precedenti. Uno in Coppa Italia di Serie C e poi nel terzo campionato italiano. In Coppa abbiamo la vittoria del Novara, mentre se ci spostiamo negli altri due precedenti notiamo subito come l’equilibrio regni sovrano.

Abbiamo infatti una vittoria sempre dei padroni di casa di oggi, poi una per il Lumezzane, quindi seppur di poco è la squadra piemontese ad avere la vittoria in questa rivalità. Vedremo se si confermeranno anche quest’oggi, per scoprirlo passiamo al prossimo aggiornamento dove vedremo le statistiche della diretta di Novara Lumezzane, la partita sta entrando nel vivo. (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA NOVARA LUMEZZANE, INFO STREAMING VIDEO TV: DOVE VEDERLA?

La diretta Novara Lumezzane, gara del Girone A della Serie C 2024/25, sarà visibile domenica 1 dicembre alle ore 15 su Sky Sport, che detiene i diritti di trasmissione del campionato di Serie C. Gli appassionati potranno seguire il match anche su NOW TV, oltre che sull’app di Sky Go.

SFIDA FRA PARI

25 i punti del Lumezzane contro i 24 del Novara per una sfida valevole per la diciassettesima giornata del girone A della Serie 2024/25 che potrebbe scuotere la zona play off. Un match all’insegna dell’equilibrio quello che apparentemente andrà in scena al Silvio Piola di Novara nella diretta Novara Lumezzane. I padroni di casa sono i più in forma, con otto punti raccolti nelle ultime cinque partite. I piemontesi poi, esclusa la sconfitta di due giornate fa contro il Padova capolista, non subiscono uno zero dal 28 settembre, data della sfida contro l’Alcione Milano. Un ottimo periodo di forma quindi per i padroni di casa, che dopo un inizio stentato hanno iniziato la scalata verso le zone più nobili della classifica.

Discorso opposto per il Lumezzane, che dopo un straordinario inizio di campionato ha dovuto attraversare un brutto passaggio a vuoto. Tre sconfitte, un pareggio e una vittoria per i bresciani nel mese di ottobre, che vengono ora da un’altra sconfitta, patita in casa dal FeralpiSalò per 3-1. La sfida contro i pariclassifica del Novara diventa perciò fondamentale per i lombardi per rimanere attaccati al treno playoff.

NOVARE LUMEZZANE, LE PROBABILI FORMAZIONI

Nella diretta Novara Lumezzane i piemontesi dovrebbero optare per un 3-4-2-1. Minelli sarà il portiere titolare, con Lancini, Lorenzini e Bertoncini a comporre la linea difensiva. A centrocampo, Ghiringhelli e Agyemang agiranno sulle fasce, con Ranieri e Basso in cabina di regia. In avanti, Morosini e Donadio supporteranno l’unico attaccante centrale, Ongaro.

Il Lumezzane, invece, è atteso con un 4-3-3. Stefano Filigheddu sarà tra i pali, protetto da una linea difensiva composta da Pagliari e Deratti esterni, con Dalmazzi e Pisano centrali. In mezzo al campo, Moscati, Malozzi e Taugogurdeau, mentre in attacco Iori, Ferro e Gaetano Monachello completeranno il tridente.

DIRETTA NOVARA LUMEZZANE, LE QUOTE

La diretta Novara Lumezzane , valevole per la diciassettesima giornata del girone A della Serie C Girone A presenta quote relativamente equilibrate. La vittoria del Novara è quotata a 2.28, indicando una leggera preferenza per i padroni di casa, che però non sono considerati nettamente favoriti. Il pareggio ha una quota di 3.05 per i bookies, mentre la vittoria del Lumezzane è quotata a 3.00, con buone possibilità di vittoria quindi per gli ospiti, seppur sfavoriti.