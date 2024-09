DIRETTA PICERNO CROTONE, CI SARÀ UN PAREGGIO?

C’è chi pareggia due volte e chi ancora deve mettere a referto un segno X. La diretta Picerno Crotone vedrà due squadre opposte per rendimento in questa partita che verrà giocata al Curcio domenica 22 settembre 2024 alle ore 20:45.

I rossoblu, dopo la sconfitta in Coppa Italia Serie C con l’Altamura ai supplementari, si sono rialzati le maniche vincendo contro Avellino e Trapani rispettivamente per 4-1 e 3-0. segnali positivi che si sono leggermente frenati dai pareggi a reti bianche con Casertana e Catania.

il Crotone come detto o vince o perde, ancora zero pareggi in stagione tra fine agosto a metà settembre. Le gioie sono arrivate in casa contro Altamura e Messina con due 2-0 convincenti. In trasferta invece un altro doppio risultato: 2-1 incassati da Cavese e Trapani.

DOVE VEDERE LA DIRETTA PICERNO CROTONE, STREAMING VIDEO

Se siete interessi a vedere la diretta Picerno Crotone sappiate che per questa e per tutte le gare di Serie C dovrete fare affidamento a Sky o NOW.

Per la diretta streaming invece dovrete, sempre sotto abbonamento, scaricare le rispettive applicazioni su smartphone, tablet e computer.

LE PROBABILI FORMAZIONI PICERNO CROTONE

Adesso vediamo insieme le probabili formazioni della diretta Picerno Crotone. I padroni di casa si schiereranno secondo il modulo 4-2-3-1 con Summa tra i pali. In difesa Pagliai, Gilli, Allegretto e Guerra mentre a centrocampo De Ciancio e Franco daranno equilibrio alla trequarti Energe, Petito ed Esposito. Unica punta Maiorino.

Il Crotone risponderà a specchio, stesso modulo dunque anche per i calabresi. In porta D’Alterio, pacchetto arretrato composto da Guerini, Cargnelutti, Di Pasquale e Giron. In mediana Gallo e Silva con Spina, Tumminello e Oviszach dietro a Gomez.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE PICERNO CROTONE

Ora invece daremo uno sguardo alle quote per le scommesse Picerno Crotone. I padroni di casa sono a 2.45 contro i 2.70 degli ospiti, una sorta di equilibrio tutto sommato. L’esito più alto è offerto invece in lista a 3.05.

Il Gol è dato esattamente a 2 mentre il No Gol viene quotato a 1.65. Chiudiamo con Over e Under con soglia 2.5 rispettivamente a 2.30 e 1.52.