DIRETTA CAVESE CROTONE (RISULTATO FINALE 2-1): ESPULSO TUMMINELLO!

Nel secondo tempo, è stato Sorrentino a chiudere i conti dopo soli 7 minuti, infilando Sala sotto le gambe e sfruttando un bell’assist di Fella. Un episodio cruciale è stata l’espulsione di Marco Tumminello, che, a gioco fermo, al 33′ ha reagito violentemente contro un avversario, Vitale, colpendolo alla testa sotto gli occhi dell’arbitro, che non ha potuto fare altro che estrarre il cartellino rosso. Per quanto riguarda le azioni del Crotone nel finale, Oviszach ha sfiorato il gol con un tiro che è terminato di poco sopra la traversa. Nel complesso, nel secondo tempo si è visto poco altro di rilevante, con i pitagorici che non sono riusciti a rispondere al vantaggio dei metelliani realizzato a inizio ripresa. (agg. di Fabio Belli)

DIRETTA CAVESE CROTONE STREAMING VIDEO TV: COME VEDERLA?

Per vedere in diretta Cavese-Crotone, sarà necessario avere un abbonamento alla piattaforma satellitare Sky. In aggiunta all’abbonamento base, sarà necessario sottoscrivere anche il pacchetto Calcio, che permette di accedere ai canali dal 251 in poi, dove verrà trasmessa la partita. Chi preferisce lo streaming può seguire il match su NowTV, che offre la visione della partita con modalità simili a quelle di Sky.

SEGNA VITALE, POI AUTOGOL!

Al 40′, la Cavese passa in vantaggio grazie a un retropassaggio avventato di Gallo, pressato da Fella, che permette a Sorrentino di intervenire sulla linea laterale. Sorrentino salta il portiere in uscita e serve Vitale, il quale segna a porta vuota. Sebbene il secondo assistente di Zanotti avesse alzato la bandierina per segnalare il fuorigioco di Vitale, l’arbitro convalida il gol. Nel recupero, il Crotone pareggia grazie a un autogol: un cross di Rispoli dalla metà campo trova Piana completamente solo, che colpisce di testa all’indietro e inganna Boffelli, rimasto immobile di fronte alla deviazione del compagno. (agg. di Fabio Belli)

GIRON SALVA SU PEZZELLA

La prima occasione della partita arriva al 7′ per il Crotone: la Cavese è sorpresa in fase difensiva e Vinicius allarga sulla sinistra per Vitale, che serve al limite Rojas. Il suo tiro di destro sfiora il palo. Al 9′ Sorrentino parte in velocità dalla metà campo, si lancia verso l’area di rigore, ma viene chiuso in angolo dal difensore avversario. Al 13′ Fella si esibisce in un grande numero, superando l’avversario con una finta e servendo Sorrentino, che però viene anticipato da Sala. La palla arriva a Vitale, che disturbato, calcia alto sopra la traversa. Al 15′, la Cavese si avvicina di nuovo al gol con una bella combinazione sulla destra: Rizzo arretra il pallone per Vitale, il cui tiro di piatto destro finisce a lato. Al 21′, Tumminello raccoglie un pallone vagante al limite dell’area e prova un destro che termina fuori di poco alla sinistra di Boffelli. Al 23′, Fella si rende ancora protagonista, vincendo un duello fisico con Di Pasquale e servendo Pezzella in area. Quest’ultimo viene però bloccato da un eroico Giron, che si immola e salva la propria porta. (agg. di Fabio Belli)

SI COMINCIA

Sfida di sicuro fascino che avrà inizio fra una manciata di minuti, introduciamo la diretta Cavese Crotone ricordando che cosa hanno saputo fare campani e calabresi nella prima giornata del nuovo campionato di Serie C, naturalmente girone C. Di certo si potrebbe fare meglio sul fronte casalingo: per la Cavese infatti l’esordio è stato con una sconfitta per 1-2, di conseguenza i punti in classifica sono ancora zero e la differenza reti (-1) è fatalmente negativa, con un gol all’attivo a fronte dei due invece al passivo.

Ride invece il Crotone, che grazie a un eccellente 2-0 si gode solo notizie positive: i primi tre punti al proprio attivo in classifica, un attacco con già due gol all’attivo e una difesa invece imbattuta almeno dopo i primi 90 minuti del campionato. Adesso però i numeri statistici assumono importanza solamente relativa e allora cediamo senza ulteriori indugi la parola al campo, perché finalmente la diretta di Cavese Crotone comincia per davvero! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

CAVESE CROTONE: SQUALI PER IL VOLO!

Lo stadio di casa è pronto ad accogliere la diretta Cavese Crotone, sfida che chiude i posticipi della Serie C della seconda giornata con l’ora X fissata per oggi 2 settembre alle 20,45. La neopromossa nonostante una sconfitta per 2-1 ha ben figurato contro una squadra molto più forte sulla carta come il Benevento, chissà se oggi riusciranno a prendere almeno un punto. I presupposti ci sono tutti e non ci resta che metterci comodi e gustarci lo spettacolo.

Passando invece all’altro lato del rettangolo verde, il Crotone viene da una vittoria solida per 2-0 contro l’Altamura, partita che sulla carta era molto facile e i calabresi non hanno disatteso le aspettative. Oggi potrebbe andare allo stesso modo ma attenzione a sottovalutare una squadra che fisicamente è messa molto bene.

DIRETTA CAVESE CROTONE STREAMING VIDEO TV: PROBABILI FORMAZIONI

Passiamo poi alle probabili formazioni della diretta Cavese Crotone, partiamo dai padroni di casa che non dovrebbero cambiare assetto tattico e dovrebbero puntare come sempre su Rizzo e Tropea due terzini a tutta fascia a cui piace inserirsi per creare superiorità numerica dentro l’area di rigore.

Per il Crotone invece è immancabile il numero dieci Vitale, giocatore completo che sa mandare in porta i compagni ma anche segnare di sua iniziativa. Marcarlo sarà fondamentale e attenzione anche alla punta Gomez che non sarà un goleador ma sa come gestire il pallone per creare spazi per i compagni.

CAVESE CROTONE, LE QUOTE

In ultima battuta osserviamo le quote relative alla diretta Cavese Crotone, sul sito della Sisal: il bookmaker mette la Cavese come sfavorita infatti il segno 1 è quotato a 3,15 mentre la vittoria ospite porterebbe una moltiplicazione di 2,12 sull’importo scommesso. Il segno X che decreterebbe il pareggio invece ha una quota di 3,25.