DIRETTA PORTOGALLO IRLANDA/ Video streaming tv: c’è una buona tradizione (amichevole, 11 giugno 2024)

DIRETTA PORTOGALLO IRLANDA: I TESTA A TESTA

Una tradizione più che buona ci accompagna verso la diretta di Portogallo Irlanda, l’amichevole di stasera vanta infatti ben quindici precedenti, con un bilancio complessivo di otto vittorie per il Portogallo, quattro successi dell’Irlanda e tre pareggi, quindi i lusitani sono in vantaggio, ma forse in modo meno netto di quanto si sarebbe potuto pensare. Le ultime due sfide sono decisamente molto recenti, perché fanno riferimento al girone di qualificazione per i Mondiali Qatar 2022: avevamo avuto una vittoria casalinga per 2-1 del Portogallo mercoledì 1° settembre 2021, seguito da un pareggio per 0-0 nella partita di ritorno in Irlanda giovedì 11 novembre dello stesso anno.

In precedenza bisogna tornare indietro fino a mercoledì 11 giugno 2014, anche in quel caso era un’amichevole prima di un grande evento (in quel caso i Mondiali in Brasile) e il Portogallo si impose con un perentorio 5-1. Per l’ultima vittoria dell’Irlanda dobbiamo invece tornare a mercoledì 9 febbraio 2005: anche in quel caso era un’amichevole e i verdi si imposero per 1-0 contro la Nazionale lusitana. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

PORTOGALLO IRLANDA, COME VEDERE IN DIRETTA STREAMING VIDEO E TV

Siamo di fatto alla conclusione della tornata di amichevoli internazionali in vista di Euro 2024, molte sono state coperte dalla televisione satellitare e allora ecco che possiamo ricordare anche la diretta tv di Portogallo Irlanda, almeno per gli abbonati alla piattaforma, sul canale Sky Sport Calcio con la telecronaca di Antonio Nucera, in aggiunta annotiamo anche la diretta streaming video di Portogallo Irlanda per gli abbonati a NOW TV.

PORTOGALLO IRLANDA: SI CHIUDONO LE AMICHEVOLI PRIMA DI EURO 2024

Ancora un’amichevole stasera, martedì 11 giugno 2024, quando l’appuntamento sarà con la diretta di Portogallo Irlanda alle ore 20.45, presso l’Estádio Municipal de Aveiro. L’inizio degli Europei è sempre più vicino e il Portogallo di Roberto Martinez è sicuramente tra le Nazionali che saranno più attese nella rassegna di Euro 2024: la precedente amichevole ha visto una sconfitta contro la Croazia, stavolta l’ostacolo dovrebbe essere più basso ma per i lusitani è necessario tornare al successo e soprattutto ritrovare indicazioni positive verso il debutto nel torneo in Germania, che sarà esattamente fra una settimana contro la Repubblica Ceca.

Abbiamo detto ostacolo più basso perché evidentemente nel calcio l’Irlanda non può essere paragonata alla Croazia: i verdi non saranno presenti ad Euro 2024 e di conseguenza stanno già pensando agli impegni del prossimo autunno, a cominciare dalla Nations League che metterà l’Irlanda nello stesso girone dell’Inghilterra, incrocio mai banale da quelle parti per motivazioni che vanno anche molto al di là del calcio. Naturalmente però oggi saranno i lusitani al centro dell’attenzione: quali risposte ci darà stasera la diretta di Portogallo Irlanda?

PROBABILI FORMAZIONI PORTOGALLO IRLANDA

Alcuni accenni sono doverosi anche per le probabili formazioni per la diretta di Portogallo Irlanda, cominciando naturalmente con i padroni di casa, tra i quali in realtà Cristiano Ronaldo potrebbe riposare. Il modulo di riferimento è il 4-3-3 che stasera potrebbe vedere tra i pali José Sá; davanti a lui, indichiamo una difesa a quattro che potrebbe prevedere Cancelo, Antonio Silva, Ruben Dias e Nuno Mendes; nel terzetto di centrocampo potremmo invece dare fiducia a Ruben Neves, Palhinha e Vitinha; infine, ipotizzando un certo turnover per i big, largo al tridente offensivo con Conceição, Diogo Jota e il rossonero Rafael Leão.

Dall’altra parte, ecco per gli ospiti dell’Irlanda un modulo 3-4-3 che, almeno sulla carta, potrebbe essere propositivo – o queste sono le intenzioni. Quanto ai titolari, cominciamo con Kelleher in porta, protetto dai tre difensori Coleman, Duffy e O’Shea; linea a quattro invece nel centrocampo irlandese, con Doherty, Cullen, Smallbone e Brady da destra a sinistra; infine, il tridente d’attacco dell’Irlanda dovrebbe prevedere come possibili titolari Azaz, Idah e Szmodics.

SCOPRIAMO PURE LE QUOTE E IL PRONOSTICO

Lusitani nettamente favoriti, ci sono poche sorprese nel pronostico sulla diretta di Portogallo Irlanda secondo le quote Snai, che ci dicono come il segno 1 per la vittoria dei padroni di casa varrebbe appena 1,24 volte la posta, mentre già con il pareggio (naturalmente segno X) la vincita salirebbe a quota 5,75 e infine la quotazione è di ben 9,75 volte la giocata per il segno 2 in caso di vittoria dell’Irlanda.

