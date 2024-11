La diretta Pro Patria Virtus Verona, in campo alle ore 15.00, vedrà i bustocchi cercare di uscire da un momento di difficoltà che si protrae da alcune settimane. Dopo due vittorie consecutive contro Union Clodiense e Lecco la Pro Patria si è bloccata, senza vittoria da cinque partite di campionato di fila e con un solo punto raccolto nelle ultime tre partite, con un ko nell’ultima trasferta in casa dell’Atalanta U23. Per quanto riguarda la Virtus Verona, tre pareggi consecutivi per gli scaligeri nella loro striscia in campionato, l’ultimo sul campo del Lecco. Per la Virtus comunque la serie d’imbattibilità si è protratta a sette partite consecutive, con la squadra che ha dunque agganciato la zona play off al decimo posto nel girone B, a quota 19 punti in classifica.

DIRETTA PRO PATRIA VIRTUS VERONA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Sono sempre gli stessi i riferimenti televisivi per seguire la diretta Pro Patria Virtus Verona. Come per tutte le partite di Serie C il match si potrà seguire sui canali del satellite di Sky, per la diretta streaming video via internet da seguire tramite dispositivi mobili si potrà seguire l’app Sky Go oppure, previo abbonamento, il match si potrà vedere su Now Tv.

PRO PATRIA VIRTUS VERONA: LE PROBABILI FORMAZIONI

Ecco quelle che dovrebbero essere le probabili formazioni da schierate in campo per i due allenatori per quanto riguarda la diretta Pro Patria Virtus Verona. Padroni di casa della Pro Patria schierati con un 3-5-2 con in porta Rovida e Bashi, Alcibiade e Sassaro titolari nella difesa a tre. Gli esterni di fascia saranno Somma e Piran con Ferri, Nicco e Mallamo a centrocampo, in attacco tandem Toci-Pitou. La Virtus Verona risponderà con un 4-3-1-2 con Sibi tra i pali e una difesa a quattro schierata con Mehic, Daffara, Amadi e Metlika. Terzetto di centrocampo con Zarpellon, Toffanin e Rispoli, Calabrese agirà da trequartista alle spalle della coppia offensiva formata da Pagliuca e Munaretti.

PRO PATRIA VIRTUS VERONA: LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per tutti coloro che vorranno concedersi una puntatina sul match, ecco il quadro delle agenzie di scommesse riferito alla diretta Pro Patria Virtus Verona. La vittoria della Pro Patria viene fissata a 2.20, mentre il pareggio viene proposto a una quota di 2.90 e l’eventuale successo esterno della Virtus Verona viene proposto a una quota di 3.30.