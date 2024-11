Alle ore 15 di oggi la diretta Renate Arzignano sarà un appuntamento sicuramente molto importante per la formazione vicentina, che dopo tanti problemi in avvio di campionato sta provando lentamente a risalire la china. Dopo tre vittorie consecutive è arrivato un pari casalingo contro la Pergolettese, 10 punti in 4 partite che hanno riportato l’Arzignano a vedere la luce al confine della zona play out.

Momento poco brillante invece per il Renate, reduce da un pari sul campo dell’Union Clodiense ma capace di raccogliere solo 2 punti nelle ultime 6 partite di campionato. Pantere che sono inevitabilmente scivolate indietro in classifica, al nono posto e l’Arzignano vincendo al “Città di Meda” potrebbe piazzare il sorpasso proprio sugli avversari di turno.

DIRETTA RENATE ARZIGNANO: COME VEDERE LA PARTITA IN STREAMING VIDEO TV

Andiamo a scoprire i modi per seguire la diretta Renate Arzignano televisivamente. Come sempre sul satellite di Sky sarà possibile seguire il match di Serie C, senza dimenticare l’abbonamento a Now Tv oppure l’app Sky Go per usufruire anche la possibilità di vedere la partita in diretta streaming video via internet.

RENATE ARZIGNANO: LE PROBABILI FORMAZIONI

Andiamo a scoprire le probabili formazioni che dovrebbero scendere in campo nella diretta Renate Arzignano. Per il Renate 4-4-2 con Nobile in porta e una difesa a quattro con Anghileri, Spedalieri, Auriletto e Riviera. A centrocampo i quattro titolari saranno Di Nolfo, Mazzaroppi, Vassallo e Siega, in attacco ci sarà spazio per Egharevba e De Leo. La risposta dell’Arzignano vedrà i vicentini schierati con un 3-5-2 con Boseggia estremo difensore e una difesa a tre con Rossoni, Milillo e Boffelli titolari. Sulle corsie laterali spazio per De Zen e Cariolato, Lakti, Bordo e Cerretelli saranno schierati dal primo a centrocampo. In attacco i titolari saranno Nepi e Lunghi.

RENATE ARZIGNANO: LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Concentriamoci sull’analisi delle quote delle principali agenzie di scommesse relative alla diretta Renate Arzignano. Il successo interno del Renate viene offerto a una quota di 2.80, l’eventuale pareggio viene proposto a una quota di 2.65 e ea vittoria dell’Arzignano viene proposta a una quota di 2.70.