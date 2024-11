DIRETTA ARZIGNANO PERGOLETTESE, TESTA A TESTA

La diretta di Arzignano Pergolettese è un match davvero molto interessante in chiave storica, tanti i giocatori passati nel corso degli anni sotto il mulino delle due compagini. In attesa che l’arbitro fischi l’inizio della sfida, noi prendiamoci qualche minuto per capire chi tra le due formazioni ha o meno il favore del pronostico dalla propria parte. Per farlo ovviamente analizzeremo i testa a testa della diretta di Arzignano Pergolettese.

Nel corso degli anni si sono registrate cinque partite tra le due squadre, di cui una in Coppa Italia dove ad avere la meglio fu la Pergolettese, le restanti quattro partite di Serie C invece si sono concluse tre volte con un segno X, rendendo quindi l’equilibrio l’unico vincitore della sfida. Poi abbiamo una vittoria dell’Arzignano che mette di fatto tutto in parità considerando anche le precedenti sfide. Adesso vediamo insieme le statistiche della diretta di Arzignano Pergolettese, quali saranno i trend delle due formazioni? Cerchiamo di scoprirlo insieme nel prossimo aggiornamento! (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA ARZIGNANO PERGOLETTESE, INFO STREAMING VIDEO TV: DOVE VEDERLA?

Chiunque voglia seguire la diretta Arzignano Pergolettese con i propri occhi senza presentarsi di persona allo stadio dovrà possedere un abbonamento valido a Now o a Sky, piattaforme che detengono i diritti per la trasmissione in esclusiva di tutte le partite dei gironi A, B e C della Serie C per la stagione 2024/2025 attualmente in corso. Tramite smart phone e tablet o utilizzando il browser sul pc, oltre a Sky Go, sarà possibile vedere l’evento in streaming.

MIGLIORARE LA PROPRIA CLASSIFICA

La diretta Arzignano Pergolettese è in programma per sabato 9 novembre 2024 alle ore 15:00 presso lo Stadio Tommaso Dal Molin di Arzignano come partita valida per la quattordicesima giornata del girone A della Serie C 2024/2025. I padroni di casa sono tornati al successo da qualche gara e puntano ora alla quarta vittoria consecutiva così da migliorare ulteriormente la propria classifica visto che al momento occupano la quindicesima posizione con tredici punti, soltanto uno in più rispetto alle squadre in zona playout.

Sul fronte opposto invece gli ospiti sembravano essere a loro volta in ripresa ma sono stati sconfitti nell’ultimo turno contro il Padova e adesso proveranno a dimenticare immediatamente la nuova battuta d’arresto in modo tale da lasciare il diciottesimo posto occupato con 12 punti. Ricordiamo inoltre che la direzione dell’incontro è stata affidata al signor Gabriele Totaro, proveniente dalla sezione AIA di Lecce, che sarà coadiuvato dagli assistenti Ayoub El Filali di Alessandria e Luca Capriuolo di Bari oltre al quarto uomo Nenad Radovanovic di Maniago.

ARZIGNANO PERGOLETTESE, LE PROBABILI FORMAZIONI

Cerchiamo adesso di intuire le scelte effettuate dai due allenatori per la diretta Arzignano Pergolettese nelle probabili formazioni di questa partita del girone A. Mister Giuseppe Bianchini dovrebbe continuare a puntare sul vincente 3-5-2 come modulo da utilizzare per i suoi schierando Rossoni, Milillo e Boffelli in difesa davanti al portiere Boseggia, De Zen, Antoniazzi, Cerretelli, Lakti e Cariolato a centrocampo mentre in attacco Mattioli e Lunghi.

Mister Giacomo Curioni per i suoi gialloblu potrebbe tornare al 3-5-2 modificando leggermente il modulo impiegato nell’ultimo turno e mandare dunque in campo Cordaro tra i pali con Tonoli, Stante e Lambrughi a completare il resto del reparto arretrato, Albertini, Scarsella, Arini, Jaouhari e Capoferri a centrocampo e Cerasani con Parker come coppia offensiva.

DIRETTA ARZIGNANO PERGOLETTESE, LE QUOTE

Infine, tentiamo di capire qual’è il pronostico relativo all’esito finale della diretta Arzignano Pergolettese tramite l’analisi delle quote offerte dalle principali agenzie di scommesse sportive per questo incontro valevole per il quattordicesimo turno di Serie C. Secondo quanto pagato da Bwin, i padroni di casa sono nettamente favoriti per ottenere il successo con l’1 quotato ad appena 1.93 mentre gli ospiti hanno praticamente le stesse chances di pareggiare, l’x è fissato a 3.20, che di vincere, con il 2 invece quotato a 3.40. La pensa più o meno allo stesso modo anche ZonaGioco che offre però 3.25 per il pari e 3.50 per la vittoria della Pergolettese.