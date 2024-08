DIRETTA CESENA FIORENTINA PRIMAVERA, SI RIPARTE

Finalmente si comincia, la diretta Cesena Fiorentina Primavera sarà la prima gara del massimo campionato giovanile italiano. I bianconeri affronteranno i viola venerdì 16 agosto 2024 alle ore 17:30 presso lo Stadio Tollo Morgagni di Forlì.

Il Cesena, l’anno scorso impegnato in Primavera 2, è stato promosso con netto anticipo: alla quartultima giornata, i bianconeri hanno battuto 4-0 il Bari e visto che il Benevento ha pareggiato con lo Spezia, tenendo conto degli scontri diretti, il +9 in quel momento in classifica ha perso ai romagnoli di tornare in Primavera 1.

Calciomercato Juventus/ Gudmundsson alla Fiorentina apre le porte Nico Gonzalez (16 agosto 2024)

La Fiorentina invece nella Serie A giovanile c’era già e dopo anni molto positivi è incappato in una stagione negativa con il 14esimo posto. Il treno dei playoff è stato perso più volte dai toscani che hanno chiuso più vicini all’ultimo posto (11 punti) rispetto alla sesta piazza, distante 14 lunghezze.

Calciomercato Fiorentina/ Fatta per Gudmundsson. McKennie seguito dai viola (16 agosto 2024)

DOVE VEDERE CESENA FIORENTINA PRIMAVERA, DIRETTA TV STREAMING VIDEO

Per assistere alla diretta tv Cesena Fiorentina Primavera non vi potete sbagliare: come da diversi anni a questa parte, Sportitalia continuerà ad avere i diritti per trasmettere il campionato Primavera 1 in chiaro e gratuitamente.

Se non potete seguirla sul canale 60 del digitale terrestre, vi basterà collegarsi sul sito web di Sportitalia o scaricare l’omonima app per vedere l’incontro su smartphone, tablet e computer.

PROBABILI FORMAZIONI CESENA FIORENTINA PRIMAVERA

Anche se siamo alla prima giornata, proviamo tramite le amichevoli a capire quali saranno le probabili formazioni di Cesena Fiorentina Primavera. I bianconeri dovrebbero scendere in campo con il modulo 4-4-2. Tra i pali ci sarà Montalti, difeso qualche metro più vanti dal quartetto composto da Abbondanza, Dolce, Valentini e Mattioli. Agiranno larghi a centrocampo Ronchetti e Castorri mentre Campanelli e Arpino presiederanno la zona centrale. In attacco il duo Perini-Coveri.

CALCIOMERCATO FIORENTINA NEWS/ Gudmundsson sempre in attesa, rinnovo per Terracciano (15 agosto 2024)

La Fiorentina Primavera replica con il 4-3-3. In porta Vannucchi, Turione a destra e Sadotti a sinistra con centrali Balbo e Gudelevicius. Nella zona nevralgica del campo ci saranno Romani, Spaggiare ed Evangelista con il tridente offensivo Maiorana, Presta e Bertolini.

QUOTE PER LE SCOMMESSE CESENA FIORENTINA PRIMAVERA

Adesso è il momento di andare a vedere le quote per le scommesse Cesena Fiorentina. La squadra favorita è quella ospite a 2.20 contro i 2.70 dei bianconeri. La quota più alta è quella relativa al segno X ovvero il pareggio.

Ci si aspettano tanti gol dato che l’Over 2.5 viene dato a 1.65 mentre l’Under è a 2.20. Se volete essere più precisi indicando il numero esatto di gol, la soluzione “4 gol” è data a 5.